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港聞二

科大改良mRNA技術 新冠癌症等疫苗更長效

【明報專訊】除新型冠狀疫苗使用「信使核糖核酸」（mRNA）技術，癌症藥、再生醫學亦會採用相關技術，惟若要令身體產生足夠蛋白質以對抗病毒，就需要多次重複注射或使用較高劑量mRNA藥物。科大團隊發現，優化合成mRNA尾鏈序列後，可令mRNA產生多3至10倍蛋白質，生產蛋白質的持續時間亦延長一倍。團隊表示，相關技術有望令藥效更顯著持久，且可減少使用劑量及頻率，希望將改良的mRNA尾鏈用於癌症疫苗測試之上。

產生多至10倍抗病毒蛋白質 成本不變

領導團隊的科大化學及生物工程學系助理教授曠怡解釋，科學界甚少研究合成mRNA的尾鏈序列，而一般尾鏈序列普遍由40至150個「腺嘌呤（A）」組成，但進入細胞24小時後基本已被酶分解，無法生產蛋白質。

科大團隊以3年時間研究，發現在尾鏈特定位置以「胞嘧啶（C）」取代腺嘌呤（A）後，帶新序列的mRNA進入細胞後，生產蛋白質的時間將延長一倍，至48小時後仍能生產蛋白質；模擬疫苗模型結果顯示，新序列較一般序列產生多6倍蛋白質；另在人類細胞及小鼠測試則可產生多3至10倍蛋白質。研究近日已在科學期刊《分子療法——核酸》的線上版發表。

曠怡補充，新技術可與現有技術並用，同時不會增加生產成本，且可減少mRNA用量同時產生更多蛋白質。她透露，團隊正與中山大學合作，希望將改良的mRNA用於癌症疫苗動物測試之上；另期望可與製藥公司合作，將發明引進mRNA療法或開發其他疫苗。

（新冠疫情）

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