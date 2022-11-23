內地疫情續嚴峻 專家稱毋須收緊入境

昨輸入634宗陽性新高

本港昨單日新增7139宗新冠陽性個案，其中6505宗屬本地感染，其餘634宗為輸入個案。昨再多12宗XBB本地個案，BQ.1.1本地個案則增6宗。「疫苗通行證」本月30日起要求，18歲或以上市民須打至少3劑新冠疫苗方可進入食肆和酒吧等處所，然而部分持「免針紙」市民或在開始打針後，短期內未能符合疫苗通要求。他們昨起可前往社區疫苗接種中心、公立醫院疫苗接種站、醫管局普通科門診診所等，領取過渡疫苗通行證。

另外，內地疫情持續嚴峻，近期每天新增逾兩萬宗新冠陽性個案，澳門前日起要求所有從內地入境澳門的人，須在入境翌日起計第二天核酸檢測，否則第三天「澳康碼」將變為黃碼；若仍未檢測，第四天便會變成紅碼。

現時本港容許所有從內地入境者毋須檢疫、毋須持「黃碼」，入境前或抵港當日亦毋須核酸檢測，只須於抵港第二天核酸檢測。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，內地人口遠超本港，每日新增兩萬宗陽性比例仍低於本港，又稱內地流行變異病毒株均從海外輸入，而本港逐步邁向復常，上周減少海外抵港旅客的核酸檢測次數，「香港已經打開門口咁耐，隻隻（變異病毒株）已經走晒入社區」，毋須收緊內地抵港檢測要求。梁認為本港繼續維持抵港核酸檢測目的只為監察，非防止病毒流入，有條件再減少海外入境的核酸檢測次數。

明報記者

（新冠疫情）