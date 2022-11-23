多兩棵枯萎 一棵碩果僅存 名木史氏鐘花獨伶仃

2004年起，政府選定了約500棵樹木編入古樹名木冊，選樹標準為大樹、珍貴或稀有樹木品種、樹齡超過100年、具有文化歷史或重要紀念意義的樹木，或樹形出衆的樹木。

康文署：兩樹7年前健康轉差

康文署表示，昨日被移除的兩棵古樹高度分別為7米及6米，2015年發現其健康轉差，已即時加強護養及定期檢查，惟健康未有好轉。康文署今年4月及5月再檢查，確定兩樹已枯萎，有潛在倒塌風險，署方隨即為樹木提供臨時支撐，並諮詢油尖旺區議會移除兩樹的意見，發展局綠化、園境及樹木管理組亦已知會城市林務諮詢小組移除該兩棵樹的建議。

康文署回覆本報表示，自2015年為該兩棵樹木清除枯枝、施肥及殺菌，並適時檢測，惟其健康繼續惡化，枯枝不斷增加，但未發現被真菌感染的迹象，而洗衣街花園內餘下的一棵史氏鐘花並未發現生長有異樣。署方昨移除兩樹，並於原址補種兩棵黃花風鈴木，署方強調只在沒有其他可行改善方案下，才會考慮移除有問題的樹木。

樹藝師：港環境不適合史氏鐘花

身兼浸會大學持續教育學院「樹木管理」學科統籌的樹藝師鄧銘澤表示，數年前他曾檢查該兩樹，已見枯萎，但如要移除古樹要經區議會等多方諮詢，加上兩樹細小，亦無即時倒塌危險，7年才移除是合理時間。他表示，有關位置花槽太小，香港環境或不適合史氏鐘花生長，補種的黃花風鈴木是類近品種，細小且樹冠窄，主要是供人賞花為主。

發展局城市林務諮詢小組成員、資深樹藝師王卓粵表示，史氏鐘花的幹粗和高度並非大樹，但屬於特別品種，在港數目不多，故有機會因此納入古樹名木冊。