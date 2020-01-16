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箍頸致司機「不合法被殺」 警員申覆核：用合理武力 稱事主頑強抵抗拒上警車 家屬指警濫權

【明報專訊】六旬的士司機於2012年因與乘客爭執被捕時，遭警員箍頸押上警車，致頸椎移位，全身癱瘓臥牀近一個月後不治，死因庭裁定司機死因為不合法被殺。該警員早前入稟申請司法覆核，要求撤銷死因庭裁決，昨日於高院開庭處理。申請方指司機頑強抵抗，警員遂履行職務，用手拉起其上半身，但意外箍到死者頸部，重申無意圖做出非法行為；家屬一方指警員並非自衛或拘捕，直指其行為濫權（見圖）。法官黃崇厚聽畢陳辭，將於兩個月內頒下判辭。

申請人為林偉榮；答辯人為時任死因裁判官嚴舜儀；至於死者陳輝旺（終年65歲）的女兒陳盈之、警務處長、消防處、拘捕警員馬振康、警長羅偉民，及醫管局均被列為有利害關係方。申請人、馬振康及死者家屬有律師代表出庭。據悉，答辯人持中立態度。

申請方由資深大律師翟紹唐代表，提出兩大爭議：死因裁判官就「不合法被殺」向陪審團作出錯誤引導，裁定並不穩妥；以及申請人有否作出非法作為及過分武力。申請方稱，嚴官引導陪審團時稱，若接納專家意見，便毋須考慮箍頸的行為是否非法，剝奪陪審團的判斷，亦沒有就其他選項提供足夠引導。

「想抬起上半身 意外箍頸」

申請方稱，死者被捕及鎖上手扣後，拒絕上警車，申請人遂使用武力把死者抬上警車，履行警員職務，死者當時亦有郁動，其傷勢不一定全由申請人所致；另申請人無意圖做出非法行為，且他原先想抬起其上半身，但意外地箍其頸部。

庭上亦播放案發片段，死者欲走向的士，申請人則拉死者到警車車門前，他先箍起死者的手但不成功，繼而箍其頸部，凌空抽起他約1秒。

警代表指官誤導陪審團

死者家屬：有提「合理疑點」

代表家屬的資深大律師蘇朗年稱，片段顯示申請人箍着死者的頸，直至他被抬到上警車，並非立即鬆手。另外，嚴官引導時提及，若陪審員信納申請人的證供或有可能屬實，則存在合理疑點，不能裁定不合法被殺；另須肯定申請人的行為是蓄意，才達至「非法殺害」的結論。

蘇朗年續稱，申請人並非自衛、拘捕或做出防止犯罪等行為，直指其行為濫權；申請人作供時亦稱，知道箍頸是不合法及危險的行為。蘇朗年重申，不能只強調申請人的意圖，其作為亦相當重要，否則無人會被定罪。

【案件編號：HCAL 194/19】

相關字詞﹕司法覆核 死因研訊 警員 箍頸 的士司機 不合法被殺

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