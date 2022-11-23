美斯首擊速建功 隊友輕敵招敗筆

為何講阿根廷好像總要提英格蘭？昔日於東瀛輸給英軍終致出局純屬歷史就算了，但今次開賽未夠十分鐘的極刑，原來源於前一天Maguire（編按：本報譯哈利馬古尼）遭欖球式擒抱而球證及VAR視若無睹，國際足協裁判主管哥連拿大發雷霆勒令不容手鬆，方有此役美斯閃電先開紀錄。然而塞翁得馬失馬，禍福有誰知。落後的沙特阿拉伯倒是激起鬥志，進一步加強中前場壓迫；反觀阿根廷上半場尚有三度單刀越位「食詐糊」，輕敵之心愈來愈重很正常，連柏高也以為大局既定呢。

有心突襲無心 藍白軍難推進

顯然沙特的進取出乎許多人意料之外，大抵包括白藍軍教頭史卡朗尼；而且相比伊朗唔湯唔水的反搶被英軍輕易破解，沙特的埋身強度和預判遮線都好得多，以有心突襲無心的結果便是阿根廷難以暢順從地面推進。當然憑白藍軍的個人質素，仍具足夠能力拆招，例如博得十二碼的角球，便始自後場簡單長波打落沙特防線身後的廣闊空間。這模式幾乎在整個下半場維持，機會絕對有，只是真正黃金的不算多亦失諸交臂，多數攻勢則為關鍵的一腳傳射差之毫釐或慢半拍。

若然看着描述覺得戰術單調，那就對了。上面說到隨着戰况發展，白藍兵愈趨掉以輕心，好些基本工作懶得做，尤其為近年賴以成功的呼應隊友提供傳球選項。於是乎，中場往往僅剩一人串連，愈見墮進沙特的逼搶陷阱；落後了，更回復過去十多年陋習，只管交給美斯自己搞。應做沒做的，尚有前瞻時論及的鋒將參與施壓，一層推一層，讓沙特連番從容打進兩側空位，加上阿根廷翼鋒欠缺意欲保護兩閘，猶如無掩雞籠，失守早有伏線。

只管交給美斯 兩閘如無掩雞籠

經歷世盃史上其中一場最冷門賽果後，阿根廷會否提早死亡？由此又憶起卅二年前，衛冕的白藍軍同樣落筆打三更，卻在馬拉當拿帶領下殺入決賽。不過當時設小組最佳第三名晉級，今屆嘛，倘抱持同一態度，下一輪贏不到墨西哥，就係咁先啦。

文：蘇柏高