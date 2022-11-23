勾結案控方：黎智英Twitter tag外國政治人物互動

【明報專訊】《蘋果日報》多名高層承認串謀勾結外國勢力罪，控方案情亦披露，因應國安法實施，黎智英指示《蘋果日報》推出英文版，以請求境外勢力制裁中國及香港；於2020年5月，黎在Twitter開設帳號「@JimmyLaiApple」發帖轉載英文版《蘋果》，並屢次標籤（tag）境外勢力，即與英國、美國、日本及台灣有聯繫的政治人物及代表等，與他們在Twitter上互動。