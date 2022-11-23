勾結案控方：黎智英Twitter tag外國政治人物互動

【明報專訊】《蘋果日報》多名高層承認串謀勾結外國勢力罪，控方案情亦披露，因應國安法實施，黎智英指示《蘋果日報》推出英文版，以請求境外勢力制裁中國及香港；於2020年5月，黎在Twitter開設帳號「@JimmyLaiApple」發帖轉載英文版《蘋果》，並屢次標籤（tag）境外勢力，即與英國、美國、日本及台灣有聯繫的政治人物及代表等，與他們在Twitter上互動。
直播指國安法象徵香港「死亡」
國安法於2020年6月30日生效後，黎智英透過《蘋果》網上直播節目《Live Chat with Jimmy Lai》指摘國安法，節目於同年7月9日首播，他直言實施國安法象徵香港「死亡」，淪為有如內地般貪污腐敗。
案情提到，黎在節目訪談不同人士，包括《南華早報》前總編輯Mark Clifford、美國前外交官Raymond Burghardt、美國一間大學教授Perry Link、以色列前副總理Natan Sharansky、美國記者及時事評論員Nicholas Kristof，以及美國企業研究所亞洲研究總監Dan Blumenthal。
黎在節目又批評中共中央總書記習近平是「人類史上最不折不扣的獨裁者（the most absolute dictator of humanity history）」，強調西方國家須聯手向中國施壓，阻止其破壞國際秩序及和平，例如中國隱瞞新冠疫情引致全球災難。