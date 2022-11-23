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社民連7人示威控違限聚 兩人認罪各罰款4500

【明報專訊】社民連前年申請5月1日舉辦勞動節遊行遭警方拒絕，包括黃浩銘及梁國雄等8名社民連成員前往警察總部抗議相關決定，被票控違反4人限聚令，其中一人早前認罪，其餘7人的案件昨在東區裁判法院再訊；當中辛浩銘及梁智輝認罪，各罰款4500元。餘下5名被告則保留答辯，待一宗工黨及社民連限聚令案的上訴結果，押後至2023年2月15日再訊。

辛浩銘及梁智輝承認的案情指案發當日即2020年4月30日早上11時11分起，包括二人連同本案6名被告在警總外聚集，並向記者舉起橫額，當時各人相距1米，而根據當時的限聚令，任何地方不得有多於4人聚集，警方遂警告8名被告，該聚集不屬獲豁免的群組聚集，但眾被告沒有理會，其中一人又以揚聲器帶領現場人士叫口號，警方發出第三次警告後，向各人發出定額罰款通知書。

求情稱當時公眾不熟新例

辯方求情稱，限聚令在案發前約一個月才生效，當時公眾並不熟悉新例，再者案發翌日《文匯報》一篇題為「戰疫百天，勝利在望」的報道指本港當時連續5天「零確診」，另連續11天零本地感染個案，可見當時疫情「相對地無咁嚴重」。辯方稱，涉案的聚集和平有序，冀法庭考慮二人認罪，採納同案被告李善芝認罪罰款4500元的判刑。

至於餘下5人即黃浩銘、陳寶瑩、周樹榮、梁國雄、曾健成，辯方表示，與本案具有相同法律爭議的限聚令案件，已入紙申請上訴至終審法院的許可，5人希望暫時保留答辯，獲裁判官王證瑜批准。

【案件編號：ESFS 13、15-20/20、50、58/22】

相關字詞﹕東區裁判法院 4人限聚 社民連 新冠疫情

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