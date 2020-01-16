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大灣區GBA專題：元宇宙第一案 穗仲裁虛擬財產糾紛

【明報專訊】「元宇宙」是近期投資大熱，但亦滋生糾紛，廣州仲裁委員會為此創設的元宇宙仲裁機構Meta City元邦仲裁院，日前裁決了一宗元宇宙社區的財產糾紛，一間從事NFT（非同質化貨幣）的港資公司與顧客達成和解，成為虛擬世界仲裁第一案。

申請仲裁的港企從事元宇宙社區虛擬頭像製作及NFT交易，因不滿一名顧客取得相關形象後用於線下服裝製作，認為對方侵權，要求賠償損失。該港企到廣州仲裁委員會南沙國際仲裁中心諮詢，但NFT是元宇宙社區內虛擬財產，在司法審判中並無先例，經雙方當事人同意，廣州仲裁委員會將糾紛交由元宇宙仲裁院解決。

虛擬形象「上庭」 線上法院密碼加密

「此類交易100%是線上進行，很少紙質證據，簽訂交易合約的過程快捷，通過區塊鏈形式固化，證據認定清晰。」廣州仲裁委員會理論研究室研究員陳晨稱，仲裁員、雙方當事人在專設虛擬庭室展示電子證據及訴辯。案件從受理到結案用時5天，仲裁雙方採用區塊鏈認證的虛擬形象「上庭」，同時為保障雙方私隱，只有仲裁員和當事人知道線上法庭加密密碼，確保庭審過程高度保密且不會意外被打斷，最後以港企願意給予新授權、使用者需適當分享收益的方式解決糾紛。

廣州仲裁委員會的元宇宙仲裁院設立於今年7月，進駐元宇宙城市元邦市政廳（Meta City Hall）的「天秤浮島」。陳晨說，元宇宙仲裁院未來將探索推出類似NPC（非玩家角色）的虛擬仲裁秘書輔助服務，處理案件受理、證據區塊鏈識別、觀點陳述錄入等程式工作，並交給人工智能仲裁。本次案件中，仲裁員已透過人工智能的「虛擬仲裁員」獲取有關法律條文和司法解釋，檢索相關判例。雖說有「虛擬仲裁員」幫忙，但仲裁員仍要做最終判斷，只不過工作量大大減輕。

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