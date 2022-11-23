建工廈安置棕地作業者 甯漢豪認無法無縫交接

工程界立法會議員盧偉國歡迎政府興建多層工廈安置棕地作業者，惟不滿政府的賠償方案以金錢為主，批評當局為無法上樓的作業者另覓土地避而不談。實政圓桌田北辰關注收地及重置之間過渡期安排，質疑屆時建成的工廈面積是否能與政府收回的棕地面積相比。

發展局長甯漢豪回應，局方不迴避相關問題，承認多層工廈不適宜包括建築業在內的棕地從業者，亦認同工廈建成時間未必「配合」須搬遷個案。甯料，至2026年受影響棕地面積為700公頃，首批工廈則提供約400公頃樓面面積。她稱當局正整理新界土地資料列舉可行的地方，稱有需要的作業者可向城規會申請；在個案管理方面，地政總署屬「第一線」，計劃另設職位專責處理及督導搬遷。

元朗工業邨建工廈 3用地最快明年招標

發展局公布首批興建的多層工廈5幅用地中，元朗工業邨3幅用地最早明年可招標興建。政府將擁有建成的工廈三成樓面面積，將以相若棕地租金水平租給須遷出現址的作業者，租期暫定5至10年。

議員洪雯認為5至10年租期太短，甯漢豪回應稱將盡量延長至不少於7年。此外，甯稱將於明年招標前再展開一次簡短市場調研，以更清晰了解市場對多曾工廈的需求。