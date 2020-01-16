亞欖總會長來港道歉 設國歌庫補漏 陳國基警告不能再錯 港奧委會指引球員 播錯歌須手勢喊停

亞欖總會長：播國歌出錯 無政治不良動機

陳國基昨午接見由迪拜訪港的亞欖總會長Qais Abdulla Al Dhalai。Al Dhalai表示，早前在韓國仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽中，播國歌出錯因當地主辦機構一名初級人員人為錯誤，當中無政治或不良動機，為此向特區政府和市民致歉，並承諾不會再發生同類錯誤。

亞欖總承諾設立中央檔案庫，規定當地主辦機構須用中央檔案庫內的國歌版本，禁用其他。陳國基提醒，香港七人欖球隊參加往後賽事時，包括11月底迪拜舉行的亞洲七人欖球系列賽第三站，不能出現任何錯誤。陳國基會上向亞欖總表達不滿和抗議，強調不能接受是次播放與「黑暴」和「港獨」肆虐有密切關係的歌曲。

港協暨奧委會昨頒布國歌及區旗指引，即日生效。指引規定，香港代表參與國際賽事，領隊須攜由港協暨奧委會提供的工具包，包括兩份儲存正確國歌並有國歌名稱資料的USB，以及兩面區旗；領隊須把其中一隻USB及一面區旗交予賽事主辦機構，主辦機構須書面確認，包括電郵、流動通訊信息或附有官方簽署的便條。領隊須帶備另一組國歌區旗以備緊急用途。播放國歌或升掛區旗前領隊須即場核對並確認國歌名稱正確。

如播國歌或升掛區旗出錯，領隊要帶領隊員做「T」字手勢要求更正，未有更正時領隊須帶領隊員離開典禮場地，例如場館、舞台或頒獎台，但當主辦機構更正後，隊員可重新列隊。

早前港欖出戰仁川賽事，頒獎禮期間有球員展示由球迷提供的錯版區旗。新指引訂明，體育總會不可接受或使用不明來歷者，例如觀眾給予的區旗，亦不可自行製作區旗。體育總會如不遵指引，將視情况制裁，包括暫停會員資格，或被政府暫停津貼或資助。

港欖總表示，對亞欖總及國際欖球理事會近期失誤表示遺憾，承認需提高警惕，並樂見相關機構建立清晰標準，為業界釐清仍有可能存在的問題，又稱期待重新贏得「因國際和亞洲區賽事主辦機構所犯的錯誤而失去的信任」。

貝鈞奇：離場後不更正 仍要退賽抗議

港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇向本報表示，新指引列明主辦方要書面確認收妥國歌及區旗，可免出錯後卸責。指引未列明運動員離開典禮場地後，如主辦方未更正應有何表示，貝稱不是為「留一線」，如暫時離場後未更正，運動員仍要退賽以示抗議。

另外，警方國安處前日拘捕一名42歲男速遞員，涉嫌違反《刑事罪行條例》下的「作出具煽動意圖的作為」罪。據悉，被捕人近日曾在社交平台轉載韓國欖球賽事播錯國歌片段，配上「感謝南韓仁川承認香港國歌」等字眼。警方國安處昨傍晚暫控該名男子一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，今早西九龍裁判法院提堂。