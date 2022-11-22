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半夜闖獨居女住所搶劫摸大腿 遊蕩積犯認罪囚32月

【明報專訊】馬鞍山某屋邨的獨居女子凌晨熟睡時，遭陌生男鄰居闖入屋在牀上壓着她並揑頸，把枕頭套塞進她口內及摸她大腿，又偷去鑰匙。事主此後難以入睡，更患上抑鬱症及創傷後遺症。該男子早前承認一項意圖搶劫而襲擊他人罪，昨日在區院被判囚32個月。

法官李慶年批評被告的行為必定令事主非常害怕，被告午夜進入單位明顯有備而來，以及早有預謀犯案，拒納他辯稱一時衝動；雖然他單獨行事和使用一次暴力程度較輕微，但看似是搶劫的案件對事主造成不淺的精神傷害。

致事主抑鬱 官：精神傷害不淺

被告蕭維（38歲，會計文員）已婚，育有6歲女兒。辯方求情稱，被告受皮膚病困擾，當時欲吸煙經過單位發現閘門沒上鎖，一時衝動入屋看看有否財物，出於情急以武力嘗試控制事主，故弄傷她，被告現已感後悔。

李官判刑時引述事主創傷報告指她患上抑鬱症及創傷後遺症，要開燈及加門鎖，臨睡前和朋友對話才較安心，她仍難以入睡和常發噩夢。她事後胃口變差，體重減輕了30磅，嘴旁留有疤痕，令從事模特兒及美容的她深受影響。

傳媒披露事主資料憂被尋仇

官倡社署助覓新住所

較早時有傳媒披露事主的個人資料，令她擔心個人安全，怕遭被告家人尋仇，她又用錯誤方法強迫自己忘記事件，需要接受心理輔導。李官建議社會福利署協助她尋找另一住所，並籲傳媒報道時加強敏感度，避免對事主造成二次創傷。

被告曾犯遊蕩等罪共7案底

李官又說，被告曾犯遊蕩罪等共有7次案底，被判感化令及社會服務令，惟刑罰似乎對他沒起作用。被告在本案沒使用武器，但他以暴力明顯是想控制事主，致她面和頸部有多處擦傷和抓痕，手腳受傷，事主亦遺失掛鎖、鎖匙等總值約650元。李官就被告認罪減刑後，判監32個月。

控方案情指去年4月23日凌晨約1時，事主睡覺時感到胸部受壓驚醒，張眼見蒙面的被告壓在她身上揑頸。被告聲稱打劫，用枕頭壓事主的頭，將枕頭套塞進她口裏。事主發現被告褲頭解開，又遭被告摸大腿外側，被告要求索取手機時突然離開。警方翌日在同屋邨的另一大廈拘捕被告。

【案件編號：DCCC 1006/21】

相關字詞﹕區域法院 意圖搶劫而襲擊他人罪

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