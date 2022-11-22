調查：六成家庭「糧食不安全」 一人每月3440元方溫飽

研究團隊去年3月至今年8月訪問了全港1115戶低收入家庭，中大社會科學院助理教授陳之翰引述聯合國糧食及農業組織的定義，指任何人因缺乏金錢或其他資源未能獲得足夠、安全和營養的食物時，便出現「糧食不安全」情况，強調糧食安全非只是滿足溫飽。陳之翰表示，研究發現一人家庭和單親家庭面臨糧食安全壓力最大，他們因工作或照顧孩子無時間煮飯，或居住環境不適宜煮食。

無暇煮飯居所不宜煮食 單親戶壓力最大

聖雅各福群會扶貧服務高級經理吳雯賢表示，2016年推展的「FOOD-CO」現時有326個食物援助站，至今捐贈和接受食物逾1500噸，總值1.32億元，平均每日2800人受惠。

研究團隊建議，運用資訊科技發展服務，仿效外國設立「好人法」（《好撒瑪利亞人法》）豁免捐贈者法律責任以增加誘因，加強糧食和營養安全，提升食物援助的營養。吳雯賢稱，「FOOD-CO」未來會主動找可捐贈新鮮蔬果的企業，並會加強教育工作，如宣傳能提供相同營養價值的食物替代品等。