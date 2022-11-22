錯國歌案欖總人員錄口供 警檢通訊紀錄

殘奧會亦將訂國歌指引

警方稱正調查3宗香港欖球隊在外比賽期間，在本應播放中國國歌的環節上播出與「黑暴」和「港獨」肆虐有密切關係的歌曲，或轉播比賽期間畫面字幕出錯事件，會繼續蒐證。

王敏超表示，根據新指引，若團長或領隊在觀眾席上示意要求暫停，或無人看見，遂要由鏡頭下的人即時反映。被問到退賽是否變相懲罰運動員，他說運動員每年到各地參與多項賽事，認為若只是個別組委會做事不妥當，被迫退場對運動員影響不大。他強調除非運動員刻意犯錯，仍會盡量保障運動員參賽資格。

學者：運動員是最終受害者

浸大體育運動及健康學系教授劉永松稱，發生播國歌出錯，運動員是最終受害者，相信拉隊離場是最後選擇；他說，如再持續發生國歌風波，球員心理於賽前已處於「不對等狀態」，故有必要制定指引，他認為港隊退賽會令賽事失色，主辦方要承擔此「成本」。教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，運動員代表香港，如國歌出錯涉及政治和歧視，不能以運動員無辜和辛苦訓練作藉口。

另外，香港殘奧委負責統籌香港殘疾人代表團參與國際運動會。香港殘奧委稱，欖球賽事錯播國歌事件被報道當日已向屬會發郵件，提醒需正確使用國旗、區旗、國歌，以符國歌法及國旗法。殘奧委稱正與文體旅局磋商，將制定處理國歌和區旗指引，並會參考同類型機構的相關指引，冀本周內向轄下體育總會提供；會方另會向屬會提供載有國歌的USB及區旗。