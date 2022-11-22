政總外暴動 5人囚40至55月 另兩人入教導所 官：一念之差鑄成大錯

8名被告依次為軟件開發工程師謝曉峰、案發時15歲的馮姓男生、案發時14歲的男生、從事資訊科技業的曾憲嘉、碩士生黃昱翔、劉燕嫦、從事測量的游茜茹和髮型師范瑜；謝及14歲男生受審後罪成，其餘認罪。劉因疫情隔離中，昨未有出庭，押後至11月25日判刑。

1人隔離未出庭 押後25日判刑

區院暫委法官鄭念慈判刑時稱，考慮案例、暴動的嚴重程度等，以4年6個月為量刑起點，除游茜茹外，其他被告均有實際暴力，故加刑3個月。鄭官稱本案至今3年，但去年已定下審期，故不認為有延誤，惟考慮所有被告沒案底、背景良好，因一念之差鑄成大錯，減刑兩個月。

夏愨道5案審結 金鐘道5案下月起審

鄭官續稱，謝曉峰雖患專注力不足和過度活躍症，又因本案導致抑鬱，明白判囚對他造成打擊，但此並非求情理由，判他監禁4年7個月。至於其他被告，曾憲嘉求情稱深感後悔；黃昱翔稱於中大修讀碩士課程，將來希望成為學者；游茜茹及范瑜均獲家人撰寫求情信指兩人有真誠悔意。4人分別被判囚4年1個月、3年4個月、3年5個月及3年4個月。餘下兩名未成年被告則需顧及其更生，同判入教導所。

翻查資料，當日46人被控於政府總部近夏愨道一帶參與暴動，分拆5案，本案為最後審結的一宗。同日另有52人被控於金鐘道一帶參與暴動，同分拆5案，最早一宗排期下月開審。

【案件編號：DCCC 237/21】

明報記者

（反修例風暴）