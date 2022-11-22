港聞

港聞二

政總外暴動 5人囚40至55月 另兩人入教導所 官：一念之差鑄成大錯

【明報專訊】2019年9月29日「全球反極權遊行」引發衝突，近百人被控在金鐘一帶暴動。其中涉於政府總部近夏愨道衝突一案，控方早前起訴8人，6人認罪，兩人受審後被裁定罪成，當中7人昨日在區域法院判刑。法官稱當日暴動規模不小，人數眾多，過百名示威者堵路、投擲汽油彈，癱瘓交通；他們戴帽及口罩，明顯因參與違法行動，以掩飾身分及逃避刑責，但考慮他們一念之差鑄成大錯而酌情減刑，終判兩名未成年被告入教導所，餘下5人囚3年4個月至4年7個月。

8名被告依次為軟件開發工程師謝曉峰、案發時15歲的馮姓男生、案發時14歲的男生、從事資訊科技業的曾憲嘉、碩士生黃昱翔、劉燕嫦、從事測量的游茜茹和髮型師范瑜；謝及14歲男生受審後罪成，其餘認罪。劉因疫情隔離中，昨未有出庭，押後至11月25日判刑。

1人隔離未出庭 押後25日判刑

區院暫委法官鄭念慈判刑時稱，考慮案例、暴動的嚴重程度等，以4年6個月為量刑起點，除游茜茹外，其他被告均有實際暴力，故加刑3個月。鄭官稱本案至今3年，但去年已定下審期，故不認為有延誤，惟考慮所有被告沒案底、背景良好，因一念之差鑄成大錯，減刑兩個月。

夏愨道5案審結 金鐘道5案下月起審

鄭官續稱，謝曉峰雖患專注力不足和過度活躍症，又因本案導致抑鬱，明白判囚對他造成打擊，但此並非求情理由，判他監禁4年7個月。至於其他被告，曾憲嘉求情稱深感後悔；黃昱翔稱於中大修讀碩士課程，將來希望成為學者；游茜茹及范瑜均獲家人撰寫求情信指兩人有真誠悔意。4人分別被判囚4年1個月、3年4個月、3年5個月及3年4個月。餘下兩名未成年被告則需顧及其更生，同判入教導所。

翻查資料，當日46人被控於政府總部近夏愨道一帶參與暴動，分拆5案，本案為最後審結的一宗。同日另有52人被控於金鐘道一帶參與暴動，同分拆5案，最早一宗排期下月開審。

【案件編號：DCCC 237/21】

明報記者

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

日前與習近平開會、挽手 李家超確診在家履職 在泰4天快測皆陰 專家料傳染性不大
日前與習近平開會、挽手 李家超確診在家履職 在泰4天快測皆陰 專家料傳染性不大
前日與李家超早膳 丘應樺昨餐會無罩交流
前日與李家超早膳 丘應樺昨餐會無罩交流
譚耀宗不爭連任人大常委 董建華林鄭未列人代選舉主席團
譚耀宗不爭連任人大常委 董建華林鄭未列人代選舉主席團
夏寶龍語特區政府：要下大力氣改善民生
夏寶龍語特區政府：要下大力氣改善民生
三獅大破伊朗 世盃響頭炮 隊長卡尼原定戴平權臂章 疑憂罰黃牌賽前轉軚
三獅大破伊朗 世盃響頭炮 隊長卡尼原定戴平權臂章 疑憂罰黃牌賽前轉軚
修夫基仍趨保守 大勝全因對手不濟
修夫基仍趨保守 大勝全因對手不濟
採訪手記：傳媒觀戰須撲飛 抽籤分配講運氣
採訪手記：傳媒觀戰須撲飛 抽籤分配講運氣
卡塔爾現場
卡塔爾現場
今日世盃賽程
今日世盃賽程
兩電「穩定基金」逾10億 加費或壓至單位 加幅今公布 能諮前委員倡改燃料費機制
兩電「穩定基金」逾10億 加費或壓至單位 加幅今公布 能諮前委員倡改燃料費機制
中電1億元資助基層燃料費 料惠15萬戶
中電1億元資助基層燃料費 料惠15萬戶
稱辭職公務員增未礙運作 楊何蓓茵：數職系研全年招聘
稱辭職公務員增未礙運作 楊何蓓茵：數職系研全年招聘
泰商界誤解0+3須酒店檢疫 商貿團三重申港「零隔離」
泰商界誤解0+3須酒店檢疫 商貿團三重申港「零隔離」
指地價太貴 泰地產商未擬投資港星
指地價太貴 泰地產商未擬投資港星
不足1%旅社申團進團出 旅議會：難吸大批旅客
不足1%旅社申團進團出 旅議會：難吸大批旅客
兩月兩次 葵涌天后廟神像被毁
兩月兩次 葵涌天后廟神像被毁
錯國歌案欖總人員錄口供 警檢通訊紀錄
錯國歌案欖總人員錄口供 警檢通訊紀錄
轉載錯國歌片配文「感謝」 國安警拘男子涉煽動
轉載錯國歌片配文「感謝」 國安警拘男子涉煽動
涉襲兩病人 重案組拘明愛兩護士
涉襲兩病人 重案組拘明愛兩護士
貧窮線研計入物業 學者：有居所或無收入
貧窮線研計入物業 學者：有居所或無收入
調查：六成家庭「糧食不安全」 一人每月3440元方溫飽
調查：六成家庭「糧食不安全」 一人每月3440元方溫飽
南昌220過渡房項目完結 兩年助94戶改善住屋
南昌220過渡房項目完結 兩年助94戶改善住屋
半夜闖獨居女住所搶劫摸大腿 遊蕩積犯認罪囚32月
半夜闖獨居女住所搶劫摸大腿 遊蕩積犯認罪囚32月
惡煞鐵通圍毆 青年一度昏迷
惡煞鐵通圍毆 青年一度昏迷
鄧永鏘生前涉挪款 遺產管理人遭索逾億
鄧永鏘生前涉挪款 遺產管理人遭索逾億
凱施3分店涉欠租 領展入稟追逾8萬要求交舖
凱施3分店涉欠租 領展入稟追逾8萬要求交舖
14歲男生涉無牌駕駛販毒
14歲男生涉無牌駕駛販毒
大灣區GBA新聞：「醫保升級版」穗歲康對南沙港人開放 年保費180元「零門檻」 港人：手機一分鐘投保
大灣區GBA新聞：「醫保升級版」穗歲康對南沙港人開放 年保費180元「零門檻」 港人：手機一分鐘投保
大灣區GBA新聞：鹽田「流水線」6秒驗放跨境電商貨品
大灣區GBA新聞：鹽田「流水線」6秒驗放跨境電商貨品
灣區手記：港人子弟 ／文：尚東美
灣區手記：港人子弟 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】工聯會副會長 謝愛紅接棒鄭耀棠選人代
【Emily】工聯會副會長 謝愛紅接棒鄭耀棠選人代
【Emily】民主黨擬2月辦春茗 唔涉籌款
【Emily】民主黨擬2月辦春茗 唔涉籌款
【Emily】許智峯取得澳法律學歷
【Emily】許智峯取得澳法律學歷
【Emily】愛隊大炒伊朗 英格蘭球迷商場歡呼
【Emily】愛隊大炒伊朗 英格蘭球迷商場歡呼
【Emily】賞你遊再啟 170團任揀
【Emily】賞你遊再啟 170團任揀
【Emily】學生繪皇后山 作品印上九巴「巡迴」
【Emily】學生繪皇后山 作品印上九巴「巡迴」