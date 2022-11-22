不足1%旅社申團進團出 旅議會：難吸大批旅客

稱可示港逐步復常

翻查旅議會網頁，本港經營入境團的註冊旅行社有1312家，即截至昨午12家已登記的合資格旅行社，佔總數不足1%。楊淑芬昨在港台節目《千禧年代》說，會在近一兩天舉辦簡介會，向業界介紹申請流程，擬辦團的旅行社要先登記承諾遵從「團進團出」防疫要求；若要辦入境團，則另須預先申報行程，其間所到的食肆若是首次接待入境團，食肆須簽署承諾書及提交食肆的平面圖，經相關部門巡查後，才可獲批成為「指定食肆」。

須騰空間員工分兩批

飲食業指成本增執行難

楊淑芬指「團進團出」對吸引大批旅客來港作用有限，因海外不少國家已開放入境防疫限制，「比我們（香港）的防疫要求更加寬鬆」，旅客或因而傾向考慮到該些地區旅遊。不過，她認為「團進團出」可作為信號，讓海外旅客及業界伙伴知悉香港正逐步踏上復常的路程，冀旅客在考慮明年旅遊地點時，可將香港作為考慮之列。

餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目稱，據他向不同類型食肆負責人了解，大部分均對加入成為「團進團出」指定食肆不感興趣。黃解釋，食肆要接待入境團，要在餐廳內騰出指定密閉空間，服務入境團的員工同時不能服務本地客，這會增加不必要成本；他又表示，指引要求食肆「不容許（旅客）相互間分享食物」，是難以執行。

本港最新疫情方面，昨新增7286宗新冠陽性個案，其中6672宗屬本地感染個案，另外，昨公布多11名新冠病人在公立醫院離世。

明報記者

（新冠疫情）