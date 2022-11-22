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泰商界誤解0+3須酒店檢疫 商貿團三重申港「零隔離」

【明報專訊】雖然本港已經取消酒店檢疫及實施「0+3」安排近兩個月，但香港商貿團訪問泰國時，屢遇泰國商界人士以為香港仍要酒店檢疫。機管局主席蘇澤光、行會前召集人陳智思及行會成員林健鋒昨於貿發局在曼谷的午餐會，三度向泰國政商界重申香港已取消酒店檢疫，解釋「0+3」只是指抵港首3天不能外出到餐廳進食，其間仍可外出開會或見人。

明報記者 林勵 曼谷報道

林健鋒在同一場合說，相信內地也會改善檢疫安排，並評估如果內地未來數周疫情改善，相信可能由目前「5+3」（5天酒店檢疫、3天居家健康監察）削減至「4+3」或「3+4」，相信屆時有助推動香港經濟及吸引更多旅客來港。

林健鋒：要解釋染疫也毋須去竹篙灣

泰國目前已取消多項防疫措施，不少旅遊景點的遊客不戴口罩，而本港則仍要求旅客抵港3日內，每日快測及隔日核酸檢測。林健鋒昨受訪時說，泰國當地人對香港入境檢疫仍有點模糊，要向對方解釋毋須酒店檢疫，即使不幸染疫也可在所住地方隔離，不用去竹篙灣隔離。他又說，不應該太執著到底是「0+0」或「0+3」，形容香港目前檢疫政策就是「零隔離」。

蘇澤光在午餐會上形容香港已告別最黑暗的時期，歡迎泰國商界來港投資，「香港已幾乎取消所有防疫限制，0+3意思是毋須酒店檢疫」。陳智思則半開玩笑地「建議」泰國人可盡量晚機抵達，因為不論抵港時間仍視為第0日，第三日早上9點解除限制，愈遲抵達受限制的時間愈短。

比較林鄭成果 丘應樺：與泰商對接是開始

商經局長丘應樺說，香港取消酒店檢疫後舉辦多項大型活動，證明香港快速復蘇，並呼籲泰國商界親身到港，體驗當局一直講述的「香港好故事」。

今次特首李家超一行主要出席亞太經合組織峰會及拜訪泰國企業，但未如2019年時任特首林鄭月娥訪問泰國與當地政府簽訂合作備忘錄。丘應樺會後被問及行程是否缺乏實際成果時說，今次行程將香港商界與泰國商界對接，形容是一個開始，相信日後會有一些實質成果。

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