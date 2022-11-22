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稱辭職公務員增未礙運作 楊何蓓茵：數職系研全年招聘

【明報專訊】2021/22年度約4000名公務員辭職，按年升近一倍，公務員事務局長楊何蓓茵昨表示，雖然公務員辭職人數近年稍升，但沒對政府運作帶來太大影響，又說並非所有公務員離職都因政府職位吸引力不夠。不過她承認現時公務員有更多出路，要推出更多措施挽留，部分職系研究全年招聘。

多名議員關注近年公務員辭職人數上升，楊何蓓茵昨在立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議表示，雖然近年辭職公務員人數稍為上升，但沒對政府運作帶來太大影響，強調政府會通過不同渠道吸引人加入，確保有足夠人力資源服務市民。

離職非皆因職位欠吸引 認今出路增

勞聯周小松指出，政府應重視近年公務員辭職人數上升問題，並稱留意到政務主任、行政主任、文書助理今年投考人數下降，他認為數字反映公務員職位吸引力或公務員的歸屬感正下降，政府應設法維持職位吸引力和吸引公務員留下。

楊太表示，2021/22年度辭職公務員人數增加，部分是家庭原因，例如要照顧子女或長者，部分則是讀書、轉職到私人市場或公營機構等，並非所有公務員辭職都因政府職位吸引力不夠。但她承認現時公務員有更多其他出路，同意政府須推出更多措施挽留人才，亦會加快提拔表現良好的公務員。

四成試用期走 「不合適者續留非好事」

楊太提到，2021/22年度有四成辭職者是於試用期間離任，例如能力不足、與公務員文化格格不入等。她強調，若有不合適者繼續留任，長遠也非好事。

民建聯林琳關注，有些公務員入職後很快離職，惟很難很快填補空缺，因現時招聘有特定時間，並問到會否考慮如警隊般長年招聘。楊太表示，有小量文職職系開始全年招聘，如果有個別部門或職系的空缺多，會鼓勵部門有需要時便全年招聘，又透露有數個職系也正在研究全年招聘。

相關字詞﹕楊何蓓茵 公務員事務局 辭職 公務員

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