中電1億元資助基層燃料費 料惠15萬戶

500萬助劏房重鋪電線裝獨立電表

不過，中電持續派發兩年的中電消費券計劃明年將停止，中電企業發展總裁莊偉茵解釋，為善用中電社區節能基金，每年設計的項目都會視乎當時社會情况，由於今年國際燃料價格上升，影響燃料調整費上升，料會為基層帶來壓力，故推出相關計劃。

關注組織：電費加幅高過加薪 劏房戶硬食

中電明年會撥款500萬元，為經社福機構轉介的劏房戶重新鋪設電線並安裝獨立電表；另撥款2000萬元，向1萬個過渡房屋戶提供每戶2000元節能電器資助，以提升他們家居能源效益。工商客戶方面，中電會撥款3600萬元資助業界提升能源效益，當中包括新推出的節能專業分析計劃，為醫院及數據中心等高能源消耗行業進行能源分析並提供節能建議，減低營運成本。

全港關注劏房平台成員賴建國預料，無論電費最終加幅如何，增幅都遠高於人工加幅。他說，即使劏房租管今年初實施，並限制業主不得濫收水電費，但負責執法的差估署執法及巡查力度不足，令濫收問題持續發生。他估計，兩電加價後，業主從生意角度出發必然轉嫁費用予劏房戶，對基層影響特別大，「最慘係電費無得慳，唔通唔用雪櫃咩」，認為劏房戶「硬食」加電，生活勢必百上加斤。