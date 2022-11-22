兩電「穩定基金」逾10億 加費或壓至單位 加幅今公布 能諮前委員倡改燃料費機制

中電企業發展總裁莊偉茵昨於中電宣布推出2億元社區支援計劃的記者會重申，國際燃料市場價格波動，發電燃料成本急漲，電價無可避免有上調壓力，詳情會於今日向立法會交代。

文志森料燃料費難降 陳克勤倡兩電承擔部分

能源諮詢委員會前委員文志森預料，國際燃料價格短期內大幅下調機率不高，若兩電未來數月燃料費維持在11月水平，明年淨電費會較今年1月分別增12.6%及38.1%。他又稱中電及港燈截至6月底的燃料價格調整條款帳均為負數，明年燃料費下調空間實在不大。

不過文志森稱，截至6月底，中電與港燈的電費穩定基金（若電費收入總額超過管制計劃准許收入，數額將撥入基金）分別有21.45億元及13.24億元，以此推算，若兩電用盡該兩筆款項攤分去年售電量，每度電回扣額分別為6.07仙及12.78仙，中電及港燈現時每度電分別會下調至139.03仙及174.02仙，較1月上升7.8%及28.6%。他稱設立基金目的是為穩定電費上調幅度，「而家唔用等幾時？」但認為為免長遠本港燃料費受外國因素影響，政府應檢視及改良燃料費的實報實銷機制，例如設立基金，以紓緩電費加幅。

民建聯立法會議員陳克勤表示，現時政府亦有向市民提供電費補給，即政府已承擔部分電費升幅，認為電力公司將費用完全轉嫁市民並不恰當。他又說，疫情後香港經濟開始復蘇，加電費對基層家庭及中小企是百上加斤，認為電力公司承擔部分燃料費會較公平。

郭偉强動議利潤中撥款抵加幅

據了解，政府與兩電上周初已完成商討明年電費調整，原定今早交行會討論，下午再交立法會公布詳情。不過，特首李家超確診新冠，行會今日休會。據了解，行會昨已舉行非正式會議，聽取明年電費安排，由於電費調整毋須行會審批，兩電今午如常到立法會交代調整電費詳情，工聯會郭偉強會提出議案，促請政府與兩電商討明年電費調整時必須壓低兩電加幅，並從准許利潤中撥出部分款項紓緩加價壓力，抵消電費加幅。