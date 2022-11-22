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2022年11月22日星期二
港聞二
日前與習近平開會、挽手 李家超確診在家履職 在泰4天快測皆陰 專家料傳染性不大
前日與李家超早膳 丘應樺昨餐會無罩交流
譚耀宗不爭連任人大常委 董建華林鄭未列人代選舉主席團
夏寶龍語特區政府：要下大力氣改善民生
三獅大破伊朗 世盃響頭炮 隊長卡尼原定戴平權臂章 疑憂罰黃牌賽前轉軚
修夫基仍趨保守 大勝全因對手不濟
採訪手記：傳媒觀戰須撲飛 抽籤分配講運氣
卡塔爾現場
今日世盃賽程
兩電「穩定基金」逾10億 加費或壓至單位 加幅今公布 能諮前委員倡改燃料費機制
中電1億元資助基層燃料費 料惠15萬戶
稱辭職公務員增未礙運作 楊何蓓茵：數職系研全年招聘
泰商界誤解0+3須酒店檢疫 商貿團三重申港「零隔離」
指地價太貴 泰地產商未擬投資港星
不足1%旅社申團進團出 旅議會：難吸大批旅客
政總外暴動 5人囚40至55月 另兩人入教導所 官：一念之差鑄成大錯
兩月兩次 葵涌天后廟神像被毁
錯國歌案欖總人員錄口供 警檢通訊紀錄
轉載錯國歌片配文「感謝」 國安警拘男子涉煽動
涉襲兩病人 重案組拘明愛兩護士
貧窮線研計入物業 學者：有居所或無收入
調查：六成家庭「糧食不安全」 一人每月3440元方溫飽
南昌220過渡房項目完結 兩年助94戶改善住屋
半夜闖獨居女住所搶劫摸大腿 遊蕩積犯認罪囚32月
惡煞鐵通圍毆 青年一度昏迷
鄧永鏘生前涉挪款 遺產管理人遭索逾億
凱施3分店涉欠租 領展入稟追逾8萬要求交舖
14歲男生涉無牌駕駛販毒
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灣區手記：港人子弟 ／文：尚東美
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【Emily】民主黨擬2月辦春茗 唔涉籌款
【Emily】許智峯取得澳法律學歷
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卡塔爾現場
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【明報專訊】（請看附圖）
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