修夫基仍趨保守 大勝全因對手不濟

蒙特回防意識強 壓科頓擔正

倘曾仔細觀看英軍去年的歐洲國家盃之旅，應該記得修夫基同樣在分組賽用上較主攻的4人防線，其後才因應對手愈強而愈發保守。此番遇上擺明泊大巴的伊朗，修夫基若真夠進取， 十號位大可選菲爾科頓，結果卻向回防意識較強的Mount（美臣蒙特）投信心一票。然而在前瞻文章便指出，英軍有足夠板斧破鐵桶，包括翼鋒盤扭、二閘創造力和哈利卡尼的走位；導致伊朗門將極速爆鼻腦震盪的攻勢，雖謂屬快開罰球，但正好囊括上述元素。

面對伊朗一貫四後衛陣式，攻堅重點顯然乃兩翼，而修夫基則於當中更著重左路，Mount與史達寧輪流入楔這邊的half-space串連，形成三打二或四打三推進，先開紀錄一球就是如此得來。可是伊朗的防務無疑遠遜過去兩屆，盯人不集中、身體對抗力弱、結構欠緊密，缺口打開後嘗試高位逼搶收復失地更見自暴其短，不僅是就算搶到也乏構思和技巧再進一步，單論逼搶本身便漏洞處處，徒讓英軍發揮快速反擊強項。

伊朗嚴防不再 逼搶自暴其短

早說過英軍出線難度不高，真正考驗為淘汰賽被強手圍搓。當然贏波總是好事，尤其可寓賽於操，為沒有時間備戰的冬季世界盃白賺一場熱身賽，小將比寧咸與沙卡還可乘機適應大場面。不過對許多英格蘭擁躉與花生友而言，最期待又出現了的畫面，也許乃Maguire下半場亦腦震盪退下火線；只是看到他出事後的英軍防線亂象，又有否改變想法？

文：蘇柏高