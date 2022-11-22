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譚耀宗不爭連任人大常委 董建華林鄭未列人代選舉主席團

【明報專訊】第十四屆港區人大代表選舉12月15日舉行，全國人大常委譚耀宗昨日宣布不會尋求連任，72歲的他解釋是出於年齡考慮，拒評繼任人選。對於任內被美國制裁，他說沒有遺憾，一直沒有理會制裁。下任人大常委誰屬備受關注，傳聞會參選人代的前特首林鄭月娥透過前任特首辦稱沒有回應，曾任港區人大代表團長的馬逢國則稱言之尚早。

欲做常委否 林鄭沒回應 馬逢國：言之尚早

今屆港區人代選舉會議第一次全體會議昨日在灣仔會展舉行，由全國人大常委會秘書長楊振武主持。他發言時說，絕對不能允許任何利用今次人代選舉作危害國家主權和安全、挑戰中央全面管治權和《基本法》權威、對內地進行滲透破壞活動的行為，需樹立維護國家安全的底線意識。會上推選出選舉會議主席團19人名單（見表），由特首李家超擔任常務主席，成員包括全國人大常委譚耀宗、全國政協副主席梁振英、行會召集人葉劉淑儀等。上屆位列主席團成員的全國政協副主席董建華和前特首林鄭月娥，今屆同不在名單上。

譚耀宗在會後表示不會參選下屆人代，意味將卸任人大常委一職。他稱今年7月已決定不參選，日後仍會關心國家發展並為香港服務。他拒絕評論繼任人選，包括有傳參選人代的林鄭月娥。今屆人大常委會制定《港區國安法》及修改本港選舉制度，譚形容能參與國家立法工作是光榮。被問到卸任後會否要求美國取消制裁，他說一直沒理會制裁。

廖長江黃玉山列主席團 料不參選

本報昨向前任特首辦查詢林鄭月娥是否有意參選人代和出任人大常委，獲回覆「沒有回應」。立法會議員馬逢國表示多數會參選人代，至於會否爭取接任人大常委則言之尚早。他認為人大常委要愛國愛港，議政能力強，並獲廣泛認同。多名資深人代包括建制派「班長」廖長江、基本法委員會委員黃玉山、香港中旅前副主席盧瑞安獲選為主席團成員，按慣例主席團成員不會參選人代，代表3人不會是下任人大常委人選。

持外國護照可參選 危國安定罪者DQ

選舉會議主席團發言人譚惠珠昨宣布，今屆人代選舉提名期為11月23至30日，選舉日為12月15日，將選出36名港區人代。她說除了一如往屆要求參選人聲明擁護《憲法》、《基本法》，效忠中國及特區等，今屆新增任何人若因危害國安被判有罪，不合資格參選。她說參選人必須為中國公民，同時持有外國護照或旅遊證件者亦可參選，包括持英國國民（海外）護照（BNO）者。

相關字詞﹕譚耀宗 人大選舉

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