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前日與李家超早膳 丘應樺昨餐會無罩交流

【明報專訊】特首李家超上周到泰國曼谷出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，回港後確診新冠。此行有逾20人貿易代表團，包括昨晚返港的商務及經濟發展局長丘應樺。翻查李家超的facebook，他周日（20日）早上曾與丘應樺一同吃早餐，而在李確診後，丘昨日繼續在曼谷出席貿發局午餐會，與嘉賓交談及合照時無戴口罩。被問到會否擔心染疫，丘應樺說所有隨團成員每日均有接受快測並呈陰性，亦有遵守防疫措施。政府在本報截稿前未公布丘返港後的核酸檢測結果。

丘應樺昨回港前曾出席貿發局午餐會，其間曾無戴口罩與嘉賓交流，會後與記者見面時則有戴口罩。他說此行已向當地商界分享《施政報告》的優惠政策，相信泰國對香港投資感興趣，認為每個商業決定都要經詳細探討，深信日後將有實際成果。

根據消費者委員會的採訪通知，丘應樺周四（24日）將出席消委會頒獎禮，但據悉丘返港後會避免出席公開活動，也不會外出進食。本報曾向商經局查詢丘未來一周行程，至截稿前未獲回覆。

特首辦主任私人秘書列密接

周日與李家超、丘應樺一同吃早餐的包括特首辦主任葉文娟和3名香港駐曼谷經貿辦人員，其中葉文娟隨李回港，在機場的核酸檢測呈陰性，經衛生防護中心評估後，葉和行政長官私人秘書杜潔麗曾除下口罩，與李家超一同參與較長時間的會議或近距離一同用餐，因此被界定為密切接觸者，正按指引家居檢疫，二人昨日的快測結果同為陰性。

至於其餘6名隨行特首辦職員則未被界定為密切接觸者，毋須家居檢疫，可返辦公室工作。他們將按抵港者的檢測要求，每天做快速抗原測試及在抵港第二天接受核酸檢測。

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