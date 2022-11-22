前日與李家超早膳 丘應樺昨餐會無罩交流

丘應樺昨回港前曾出席貿發局午餐會，其間曾無戴口罩與嘉賓交流，會後與記者見面時則有戴口罩。他說此行已向當地商界分享《施政報告》的優惠政策，相信泰國對香港投資感興趣，認為每個商業決定都要經詳細探討，深信日後將有實際成果。

根據消費者委員會的採訪通知，丘應樺周四（24日）將出席消委會頒獎禮，但據悉丘返港後會避免出席公開活動，也不會外出進食。本報曾向商經局查詢丘未來一周行程，至截稿前未獲回覆。

特首辦主任私人秘書列密接

周日與李家超、丘應樺一同吃早餐的包括特首辦主任葉文娟和3名香港駐曼谷經貿辦人員，其中葉文娟隨李回港，在機場的核酸檢測呈陰性，經衛生防護中心評估後，葉和行政長官私人秘書杜潔麗曾除下口罩，與李家超一同參與較長時間的會議或近距離一同用餐，因此被界定為密切接觸者，正按指引家居檢疫，二人昨日的快測結果同為陰性。

至於其餘6名隨行特首辦職員則未被界定為密切接觸者，毋須家居檢疫，可返辦公室工作。他們將按抵港者的檢測要求，每天做快速抗原測試及在抵港第二天接受核酸檢測。