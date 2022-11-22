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日前與習近平開會、挽手 李家超確診在家履職 在泰4天快測皆陰 專家料傳染性不大

【明報專訊】上周赴泰國曼谷出席亞太經合組織（APEC）峰會的特首李家超前晚返港，特首辦昨早發稿指李家超返抵本港機場後，其核酸檢測結果呈陽性，按衛生防護中心指引須隔離，並在家工作，不會作署任安排，惟今日的行政會議要休會。本報翻查李家超連日在曼谷的行程（見表），發現他曾在沒戴口罩下與國家主席習近平並肩而坐開會、挽手離場和交談。有專家認為李家超在曼谷的快速測試結果呈陰性，估計病毒量低，傳染性不大。

今行會取消 副財政司長代赴宴

特首辦昨日兩度發稿交代李家超情况，早上公布確診後，李家超仍以視像方式主持港區全國人大代表選舉會議首次會議，其間不時咳嗽。據悉李家超原定本周至少會出席兩項公開活動，包括香港管理專業協會周年晚宴，以及香港國際機場第三跑道啟用典禮。香港管理專業協會回覆本報查詢時稱，李家超將不會出席晚宴，改由財政司副司長黃偉綸出席。

發燒喉痛 已打4劑科興

特首辦昨午發稿回應傳媒查詢時，提及李家超昨午輕微發熱，喉嚨有些痛楚，雖然有點疲倦，但大致情况可以，已獲醫生處方口服藥；李已接種4劑科興疫苗，第四劑於今年9月接種。工作安排方面，李家超不會作署任安排，按需要以視像出席會議，原定親身出席的公開活動將由其他官員代為出席或另作安排；今日行政會議則休會。

根據本報記者在曼谷觀察，以及翻查直播片段，發現李家超抵達亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議時有戴口罩，但在會議期間及散場時則無戴。於上周六（19日）峰會結束時，李曾與習近平並肩而行，兩人都無戴口罩。至於上周六李家超宴請泰國商界時，在抵達現場後曾戴口罩與嘉賓交流，致辭返回座位後便無再戴口罩。而在周日（20日）返港前，李在當地參觀不同泰國企業，於大合照環節時，他一時有戴口罩、一時無戴口罩。

在泰活動口罩時戴時不戴

政制及內地事務局長曾國衞昨日在立法會政制事務委員會表示，李家超到曼谷外訪目的是要「說好香港故事」，為香港帶來更好發展，回港後確診顯示他無畏疫情，勇於工作。他又說，政府未來會在疫情許可下，繼續安排官員外訪。

特首辦表示，李家超在訪問曼谷4天期間的快速抗原測試結果均呈陰性。港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，很難判斷李家超感染病毒的時間，但由於Omicron潛伏期約為1至3日，相信李家超是在泰國期間染疫。對於習近平與李家超曾交談，會否有感染風險，何說根據經驗，確診前24小時是有可能將病毒傳開，若在檢測陽性前超過24小時，例如確診前兩三日，即使有接觸，傳播病毒的機率微乎其微。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，李家超前晚核酸檢測陽性，昨日發病，估計他於上周六（19日）開始染疫，由於當日快測陰性，因此病毒量相對較低，若接觸時間較短，傳染性不太大，亦不會被定義為密切接觸者。他認為若習李二人接觸時是李病發前48小時，相信問題不大，若再較早時間接觸，風險亦不高。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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