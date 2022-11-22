港聞

港聞二

灣區手記：港人子弟 ／文：尚東美

【明報專訊】早前上京採訪，見到久未謀面的港人朋友T。她一坐下就狂吐苦水，原來兒子準備升中，她日日穿梭各種家長微信群蒐集資訊，而正值青春期的「問題少年」又麻煩多多，常常不打招呼就去同學家玩，「今天又不見了人影，要逐家打電話去找」。

「聽說L最近回去了，」T談起我們的共同好友L，原本在京多年，「他女兒要升高中，所以全家回了香港」。港人子弟在內地的教育問題一直困擾家長多年，且勿論昔日尚無「港人子弟學校」，即使今日有這類學校，或是公立中小學有開「港澳班」，但因學額不足，絕大多數港籍學童仍跟隨內地公立學制就讀。

但如果港人家長不想眼看子女走向「千軍萬馬過獨木橋」的內地高考，而想報考DSE，那就要從高一開始準備，畢竟就算DSE比高考容易也不能「躺贏」。所以，L就選擇了在女兒升高一時返港定居。

「聽說大灣區有那種港人子弟學校是讀DSE的？」「對，從2024年開始，DSE還將在廣東設考點了。」「唉，畢竟大灣區還是港人多，對這些方面照顧得比較周到。」還在準備升中資訊的T，似乎已經看到3年後，但這讓她更加焦慮，「我和丈夫都在北京工作，不能說放棄就放棄」。

「還有一個更大的問題，」她嘆一口氣說，兒子從小在北京長大，「他覺得自己是北京人，對此非常自豪。突然要他返香港讀書，我怕他適應不了……」

文：尚東美

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