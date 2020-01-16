大灣區GBA新聞：鹽田「流水線」6秒驗放跨境電商貨品

查驗中心位於鹽田綜合保稅區二期查驗台，佔地750平方米，設有兩條跨境電商查驗分揀設備線、全覆蓋視像監控設備和查驗服務平台信息系統。鹽田綜合保稅區企業協會會長劉永和稱，查驗中心6秒鐘即可完成單個包裹查驗分揀全流程，既提高效率，又能保證海關監管。深圳市跨境電子商務協會秘書長謝卓亨稱，電商快線對跨境電商賣家十分有利，尤其是工貿一體化的廠商企業，可以利用鹽田綜合保稅區內的低成本海運小包「出海（出境）」，銷售時效極大提升。

鹽田擬3年增百跨境電商企業

據深圳海關今年7月公布數據，深圳今年上半年日均驗放跨境電商出口包裹超過500萬件。預計鹽田自動查驗系統投用後，這數字可以進一步提升。而今年前三季度，鹽田綜合保稅區進出口貿易總額達717.2億元人民幣，按年增長10.1%。今年10月，鹽田區還發布《關於加快推進跨境電子商務產業高質量發展扶持辦法》，計劃未來3年新增跨境電商企業100家，並建成三大跨境電商專業化產業園，鞏固鹽田作為「跨境電商首選港」的地位。