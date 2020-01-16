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大灣區GBA新聞：「醫保升級版」穗歲康對南沙港人開放 年保費180元「零門檻」 港人：手機一分鐘投保

【明報專訊】在內地居住及工作的港澳居民除了可以購買內地醫保外，現在又多一個新選擇，被稱為「醫保升級版」、對大病或罕見病賠付更多的廣州市商業補充健康保險「穗歲康」，自本月初起對南沙區工作或居住的港澳居民開放，每年保費只要180元（人民幣，下同）。有購買了「穗歲康」的港人稱手續非常方便，在手機上花不用一分鐘就完成投保。

明報記者 林迎

1至9月賠14萬人次 人均1.7萬元

「穗歲康」是由廣州市醫保局指導設計，由中國人壽、平安養老、中國人保財險、太平洋壽險4家保險公司共同承保的公益型商業補充健康保險。其特色是「零門檻」投保，不限年齡、職業、既往病史、病種均可購買；對曾患病或從事特殊職業者，以及高齡長者等易被一般商業保險拒保的人也敞開大門。「穗歲康」於2020年開辦時，其宣傳廣告就主打「已確診的癌症患者也可購買」，糖尿病患者的胰島素泵、嚴重精神障礙者長期使用的針劑亦可報銷。

「穗歲康」保費為每年180元，保額最高245萬元，因其覆蓋醫保報銷範圍外的門診、檢查、住院及藥品費用，故被稱為「醫保升級版」，有效減輕大病及長期病患者的醫療負擔。據廣州市醫療保障局副局長林立稱，2022年度「穗歲康」投保人數384萬，參保人年齡從出生10天到114歲，百歲以上老人亦有181名，且他們均獲免除保費。林立還稱，今年1至9月，「穗歲康」共賠付13.9萬人次，總金額達4.5億元，患者醫療支出平均減輕37.1%，人均獲賠1.7萬元，最高的賠付個案為100萬元。

毋須先買廣州醫保 2023穗歲康年底截止

2023年度的「穗歲康」更進一步擴大了可投保人員範圍，據廣州市醫療保障局公布，除了特定人才之外，為推動粵港澳三地醫療保障互融互通，在南沙區就業、居住和就讀的港澳居民亦可以投保「穗歲康」；而且原本投保「穗歲康」需要先有購買廣州醫保，但對港澳居民無此要求。購買者可以透過「廣州醫保」「穗歲康」微信公眾號，或中國銀行、農業銀行、工商銀行、銀聯雲閃付App，又或者經由上述4間承保公司購買，截止購買日期為今年12月31日。據官方公布，截至11月10日，10天內「穗歲康」參保人數已超過180萬，與去年同期相比增加約5%。

在南沙工作的港人李凱榮於11月2日、即開放投保翌日就買了2023年「穗歲康」，他對本報表示，因覺得保費便宜，「一年先百零蚊」，而且手續方便，「入手機號碼就買到」；而吸引他購買的最大原因是，港人在內地看醫生還是不太方便，就算有醫保，結算也比較麻煩，而「穗歲康」則簡單得多。

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