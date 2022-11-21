【Emily】世盃各有心水 議員各說淵源

【明報專訊】四年一度嘅世界盃開鑼，唔少立法會議員都係足球迷，紛紛分享自己嘅心水球隊。其中民建聯顏汶羽話，由1994年開始一直支持巴西隊，計劃同囝囝一齊睇波。至於勞聯林振昇就支持阿根廷，仲分享2002年去日本睇世界盃嘅舊相緬懷一番，不過佢當時著住印有葡萄牙英文字樣嘅衫睇波，自言「身穿葡萄牙心在阿」。
父送球衣 顏汶羽撐森巴足球
顏汶羽喺facebook上載同囝囝一齊著住巴西球衣嘅合照，憶述1994年自己年僅8歲，爸爸送咗一套巴西球衣畀佢，至今一直支持巴西隊，形容森巴足球代表快樂，每個巴西人都好享受足球。至於林振昇就係阿根廷擁躉，佢喺fb分享2002年特登買咗世界盃16強賽事門票，一心預計阿根廷可以順利出線，對戰有施丹等球星在陣嘅法國隊，點知兩隊同樣大熱倒灶喺分組賽出局。佢話雖然該場賽事變成瑞典對塞內加爾，但賽後球迷大跳非洲舞，氣氛熱鬧，認為都算值回票價。
莫乃光：剝削外勞 拒畀錢睇波
立法會前議員莫乃光就批評，今屆世界盃出現剝削外勞等問題，所以唔會畀錢睇波。佢趁機分享2006年世界盃時，已留意到香港互聯網流量與當年世盃賽事嘅關係，而當年觀看方法（無論認可或其他方法）與今日都不同，但仍記得晚晚半夜開波時，睇住HKIX（香港互聯網交換中心）流量就爆升，「心中有數」。