【Emily】世盃各有心水 議員各說淵源

父送球衣 顏汶羽撐森巴足球

顏汶羽喺facebook上載同囝囝一齊著住巴西球衣嘅合照，憶述1994年自己年僅8歲，爸爸送咗一套巴西球衣畀佢，至今一直支持巴西隊，形容森巴足球代表快樂，每個巴西人都好享受足球。至於林振昇就係阿根廷擁躉，佢喺fb分享2002年特登買咗世界盃16強賽事門票，一心預計阿根廷可以順利出線，對戰有施丹等球星在陣嘅法國隊，點知兩隊同樣大熱倒灶喺分組賽出局。佢話雖然該場賽事變成瑞典對塞內加爾，但賽後球迷大跳非洲舞，氣氛熱鬧，認為都算值回票價。

莫乃光：剝削外勞 拒畀錢睇波

立法會前議員莫乃光就批評，今屆世界盃出現剝削外勞等問題，所以唔會畀錢睇波。佢趁機分享2006年世界盃時，已留意到香港互聯網流量與當年世盃賽事嘅關係，而當年觀看方法（無論認可或其他方法）與今日都不同，但仍記得晚晚半夜開波時，睇住HKIX（香港互聯網交換中心）流量就爆升，「心中有數」。