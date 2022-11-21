訪港團遊淺水灣大佛 有旅客稱未能外膳失望

有旅客耗兩小時快測上載結果

昨早10時許，旅客抵達淺水灣天后廟，在廟的各處及對海合十拜祭，觸摸廟內各處石碑，並在各處除下口罩拍照留念。之後旅客約於2時半抵達東涌乘坐纜車到天壇大佛遊覽，其間獲安排特別通道毋須候車，惟昨日人流多，旅客與其他市民摩肩接踵，之後旅客在天壇大佛拜祭和拍照。

有旅客表示，對未能在餐廳用膳感失望，想在港吃點心等美食，形容在酒店房間吃飯盒如像在家中，感受不到身在香港。導遊簡小姐表示，現時有太多防疫限制，旅客想吃雲吞等特色美食，但不少餐廳不願做大量訂單外賣，結果旅客只能在酒店吃燒味，故有點失望。

旅議會：食肆申團進團出處所約需5天

旅議會總幹事楊淑芬表示，該團自10月中開始籌組，當時該團已預備接受「0+3」檢疫安排，持黃碼期間不能外出用膳，加上該團為到寺廟拜祭為主，本月初政府已放寬持黃碼者可到寺廟，已比他們預期更便捷。

楊淑芬表示，自上周五公布團進團出措施，旅議會至今收到3至4個旅行社申請。今次泰國旅行團未能趕及申請特定餐飲處所，楊稱如食肆申請成為團進團出的餐飲處所要簽承諾書，相關部門亦要巡查，如檢查員工有否接種疫苗等要求，審批約需時5天，但她認為現時只屬開始階段，相信未來可加快程序。

（新冠疫情）