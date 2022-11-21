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未打第四針長者 四成稱因「沒要求」 胸肺會稱隱蔽長者打針缺誘因 疫苗通未對症下藥

【明報專訊】本港新冠疫情稍升溫，政府繼續推動長者接種新冠疫苗及維持「疫苗通行證」。一項調查發現，在已打3針的60歲或以上長者中，近四成人表示未打下一針的原因是疫苗通未有要求涵蓋第四針，參與調查的香港胸肺基金會主席何重文認為，透過疫苗通限制出入誘使長者打針作用不大，尤其是「隱蔽長者」較少外出，疫苗通未能「對症下藥」，當局應全面考慮鼓勵長者打針的方法。有病人權益代表認為，長者看不見打第四針的迫切性，建議當局應改為加強宣傳教育。

九成長者齊3針 部分人等二代疫苗

香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院（港澳分會），於今年10月17日至11月11日，透過問卷訪問1027名年滿60歲長者，發現89.6%受訪長者已打至少3針，包括60.1%打了3針、29.5%打了4針。調查亦了解已打3針長者未打下一針的原因，受訪者可選擇多於一項原因，結果顯示，39.8%受訪者表示因政府未有將第四針納入疫苗通要求；21.5%人稱曾感染新冠病毒；20.2%人表示冀等第二代疫苗抵港才打針。

本身是呼吸系統科專科醫生的何重文指出，疫苗通只是推動打針的其中一個手段，他認為如何從長者家人入手提供正確教育和資訊亦非常重要，當局應全面考慮鼓勵打針的方法。他相信隱居長者是打針意欲最低的一群，透過疫苗通限制出入，對誘使他們打針作用不大，建議當局更善用資源接觸該批長者。

彭鴻昌：反映長者經過判斷

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，數據反映長者「好醒目」，當法例無要求第四針便不接種，而由於該批長者有打頭3針，反映他們是經判斷後覺得沒有打第四針的迫切性。至於日後疫苗通應否涵蓋第四針或二代疫苗，他認為須視乎疫情嚴重程度，當感染新冠病毒死亡率跌至接近流感時，便毋須以強硬手段推動接種，應加強宣傳教育，例如準確提供疫苗保護力、變異病毒株嚴重性等數據，讓市民自行判斷應否接種。

何重文：初代疫苗保護足 籲早打4針

政府近日批准復必泰二價疫苗在港緊急使用，市民最快下月可作為第四針接種。何重文稱初代疫苗能提供足夠保護，呼籲不論有否二代疫苗供港，長者亦應盡早接種4針疫苗。美國胸肺學院（港澳分會）會長林偉奇稱，外國容許復必泰二價疫苗作為第三針接種，相信衛生署聯合科學委員會日後會因應數據，調整是否應擴至作為第三針。

最新疫情方面，本港昨公布單日新增7736宗陽性個案，其中7212宗屬本地感染。醫管局昨公布多13名新冠病人離世，年齡介乎55至98歲。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕復必泰 二價疫苗 二代疫苗 林偉奇 彭鴻昌 何重文 新冠疫苗 新冠疫情

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