港聞

港聞二

大澳檢一萬手機 疑走私內地翻新

【明報專訊】海關前日（19日）凌晨在大澳執行反走私行動，破獲一宗利用快艇走私案，檢獲一萬部懷疑走私智能電話，總值約1100萬元，扣查3輛涉嫌與案有關的七人車。海關表示，每部手機以約500至1500元回收，相信偷運至內地翻新後，再以4000至5000元出售。

市值1100萬 快艇逃內地水域

有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任賴兆銘表示，關員在行動中發現3輛形迹可疑七人車，多次來往大澳的露天停車場及永安街岸邊，有人將車上貨物搬到快艇，遂上前截查。眾人即四散逃去，涉事快艇高速駛往內地邊界水域，關員在岸邊的七人車檢獲一批智能電話。其後，海關到涉事停車場調查，發現兩輛涉事七人車的司機已逃去，附近亦檢獲大批手機。經點算後合共檢獲一萬部手機。

海關表示今年搗破多宗利用遠洋船及內河船的走私案，估計已令不法分子蒙受巨大損失，相信走私分子為逃避執法，重施故技利用快艇「夜貓」式走私，在大澳聘用人車並於黃昏時段「踩線」，留意執法部門執勤情况，再伺機走私。行動中被扣查車輛殘破不堪，行車證已過期，相信私家車並非日常用，不排除他們為降低成本及掩人耳目，棄用貨車運貨。另外，海關相信走私分子看準大嶼山海岸鄰近邊界水域，即使被執法部門發現利用快艇走私，仍可逃往內地水域，增加執法難度。

上 / 下一篇新聞

世盃開鑼 東道主首戰吞敗寫歷史 卡塔爾淨負厄瓜多爾兩球 荷蘭今鬥塞內加爾
世盃開鑼 東道主首戰吞敗寫歷史 卡塔爾淨負厄瓜多爾兩球 荷蘭今鬥塞內加爾
本報記者觀戰 球場啤酒攤位「走酒」
本報記者觀戰 球場啤酒攤位「走酒」
今日世盃賽程
今日世盃賽程
卡厄揭幕戰 酒吧不太旺
卡厄揭幕戰 酒吧不太旺
入警方系統看性片女子 警員紀律處分 警調查指「因好奇」不涉刑事
入警方系統看性片女子 警員紀律處分 警調查指「因好奇」不涉刑事
病人光敏起疱困擾半生 政府基因組計劃助揭極罕見病因
病人光敏起疱困擾半生 政府基因組計劃助揭極罕見病因
HA Go按時提醒物理治療 中風病人活動力復九成
HA Go按時提醒物理治療 中風病人活動力復九成
加入CPTPP否未排除可能 「任何自由貿易都支持」 李家超：最想入RCEP 聚精會神推展
加入CPTPP否未排除可能 「任何自由貿易都支持」 李家超：最想入RCEP 聚精會神推展
採訪手記：日美政府開記招 誰提問疑早定
採訪手記：日美政府開記招 誰提問疑早定
泰企談來港投資 稱內地「不收地價」
泰企談來港投資 稱內地「不收地價」
欖球世盃國歌錯名 陳國基：將促世界欖總徹查
欖球世盃國歌錯名 陳國基：將促世界欖總徹查
稱短期難發展郊園邊陲增土地 甯漢豪：政府精力放有潛力綠化地帶
稱短期難發展郊園邊陲增土地 甯漢豪：政府精力放有潛力綠化地帶
市建局九龍城兩項目 韋志成：保留小泰國小潮州特色
市建局九龍城兩項目 韋志成：保留小泰國小潮州特色
何文田兩樹「染褐根病」將斬 專家質疑泥有菌樹未必確診
何文田兩樹「染褐根病」將斬 專家質疑泥有菌樹未必確診
百萬行熱鬧踏新橋 參加者偶除口罩合照
百萬行熱鬧踏新橋 參加者偶除口罩合照
投考者減9％ 警：招募平穩 空缺5000個
投考者減9％ 警：招募平穩 空缺5000個
近期虐兒多舉報揭發 警：立法強制時機成熟
近期虐兒多舉報揭發 警：立法強制時機成熟
黑煞800元招攬 兩學生涉潑漆被捕
黑煞800元招攬 兩學生涉潑漆被捕
六旬漢大嶼行山墮坡30米
六旬漢大嶼行山墮坡30米
未打第四針長者 四成稱因「沒要求」 胸肺會稱隱蔽長者打針缺誘因 疫苗通未對症下藥
未打第四針長者 四成稱因「沒要求」 胸肺會稱隱蔽長者打針缺誘因 疫苗通未對症下藥
訪港團遊淺水灣大佛 有旅客稱未能外膳失望
訪港團遊淺水灣大佛 有旅客稱未能外膳失望
大灣區GBA新聞：前海招港導遊 業界憂未通關作用微 指疫下衝擊大 工會盼助同行有更多機會
大灣區GBA新聞：前海招港導遊 業界憂未通關作用微 指疫下衝擊大 工會盼助同行有更多機會
大灣區GBA新聞：前海石摩天輪成熱門景點
大灣區GBA新聞：前海石摩天輪成熱門景點
網上眼球追蹤測試平台 助省成本
網上眼球追蹤測試平台 助省成本
目標兩年後 擁100機構客戶
目標兩年後 擁100機構客戶
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】駐曼谷經貿辦處長李湘原 流暢泰文說香港故事
【Emily】駐曼谷經貿辦處長李湘原 流暢泰文說香港故事
【Emily】世盃各有心水 議員各說淵源
【Emily】世盃各有心水 議員各說淵源
【Emily】未見與「徒弟」合照 方國珊拉banner百萬行直播
【Emily】未見與「徒弟」合照 方國珊拉banner百萬行直播
【Emily】往來朗屏站大棠山道 「紅葉巴士」啓航
【Emily】往來朗屏站大棠山道 「紅葉巴士」啓航
【Emily】白內障術後 曾俊華跳入動畫教護眼
【Emily】白內障術後 曾俊華跳入動畫教護眼