大澳檢一萬手機 疑走私內地翻新

市值1100萬 快艇逃內地水域

有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任賴兆銘表示，關員在行動中發現3輛形迹可疑七人車，多次來往大澳的露天停車場及永安街岸邊，有人將車上貨物搬到快艇，遂上前截查。眾人即四散逃去，涉事快艇高速駛往內地邊界水域，關員在岸邊的七人車檢獲一批智能電話。其後，海關到涉事停車場調查，發現兩輛涉事七人車的司機已逃去，附近亦檢獲大批手機。經點算後合共檢獲一萬部手機。

海關表示今年搗破多宗利用遠洋船及內河船的走私案，估計已令不法分子蒙受巨大損失，相信走私分子為逃避執法，重施故技利用快艇「夜貓」式走私，在大澳聘用人車並於黃昏時段「踩線」，留意執法部門執勤情况，再伺機走私。行動中被扣查車輛殘破不堪，行車證已過期，相信私家車並非日常用，不排除他們為降低成本及掩人耳目，棄用貨車運貨。另外，海關相信走私分子看準大嶼山海岸鄰近邊界水域，即使被執法部門發現利用快艇走私，仍可逃往內地水域，增加執法難度。