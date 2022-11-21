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投考者減9％ 警：招募平穩 空缺5000個

【明報專訊】警方數據顯示，在2022至2023財政年度，警方截至上月接獲5097份投考申請，投考見習督察和警員的分別有2141份和2956份，較去年同期5613份跌約9.2%。招募組署理警司周紫彤形容招募情况屬平穩，又透露現時警隊有約5000個空缺，絕大部分因早年擴充編制而成。

警察學院體驗日 千人參加399投考

警方昨在香港警察學院舉辦「警察招募．體驗日」，有1068人參加活動，並收到399份即場投考申請，包括90份見習督察、237份警員職位，以及72份輔警警員職位申請，申請者包括本地及海外大專院校學生及在職人士。周紫彤表示，自去年5月起舉辦的4次招募體驗日，至今有230人被取錄，分別在警察學院受訓或已在前線執勤，另有460人正接受遴選。至於今個年度成功投考人數，她說分別有101名見習督察及318名警員，相比去年同期屬平穩。

警方今年9至10月在11間本地大專院校展開名為「警察．大學招募快線」的招聘工作，周紫彤透露收到389份投考申請，另有140份申請參與警隊學長計劃；她形容相關投考學生遴選成績不錯，及格率比一般高，反映他們有備而來。

至於上月27日啟用的警察招募中心，周紫彤透露至今接獲11個投考申請，未來將會為中學生和大學生舉辦認識警務工作活動；此外，下月將再次出動流動宣傳車「警察招募號」，宣傳警務工作資訊及可即場面試。她透露警方因應人力資源市場變化，正計劃來年的招募策略。

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