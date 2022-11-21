港聞

港聞二

百萬行熱鬧踏新橋 參加者偶除口罩合照

【明報專訊】新冠疫情下，本港大型公眾活動陸續復辦。事隔兩年，公益金昨日舉行疫情後首次實體百萬行，約1.5萬個市民在即將通車的將軍澳跨灣連接路上步行，場面墟冚，是逾兩年限聚生活下罕見景象。有市民一家大小齊齊出動，有人換上服飾化身電玩角色瑪利歐（Mario），亦有人短暫除下口罩，與親友合影。本報記者觀察，有已使用的快測棒被棄置於單車徑。

有用過快測棒棄單車徑

為減感染風險，大會採取一系列防疫措施，包括要求參加者須持「藍碼」及符合疫苗通行證接種要求，須在活動當日出示快測陰性結果、填寫健康申報表，及在活動範圍內全程戴口罩等。不過，記者在現場所見，在「打卡」熱點的跨灣連接路雙拱鋼橋，部分參加者會爬上行車道旁的護欄及石壆，脫下口罩拍照，未有遵守大會要求，另發現有已使用的快速測試棒被棄置於單車徑。

不憂染疫者：大家有戴口罩

問及會否擔心活動人數過多而增加感染風險，住在九龍的參加者黃太就說不擔心，「還好吧，我見大家都有戴口罩」。她續指，參加百萬行是學校家教會安排的活動，全家是首次參與，她亦特意為兩個雙胞胎兒子準備卡通人物Mario的服飾；惟她指路程過長，對小朋友來說比較辛苦。

今年百萬行選在下月通車的將軍澳跨灣連接路舉行，是該項基建完工後首次對公眾開放。有參加者說，很難得可以走大橋。住在新界西的林小姐稱過往曾多次參與，對於復辦實體百萬行很高興，「我以前有走開（百萬行），很難得可以走跨灣大橋」。她更帶同姜濤公仔邊「打卡」邊參與。

陳小姐則與友人專程從元朗來參與百萬行，她指活動流程整體順暢，又認為實體百萬行比起線上模式更有意義，「網上就不是那種態度，你可以照樣捐款，但實體可以當是做運動，而且百萬行就是要走路」。

早前因應疫情舉行的線上百萬行中，參加者自設路線「各有各行」，要在活動指定期內完成目標1萬步。

跨灣連接路全長約1.8公里，附設有單車徑和行人路的雙程雙線分隔車道，是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋。道路未正式開通，本報記者發現，雙拱鋼橋的護欄疑有螺絲擰歪，有接駁位不平。跨灣連接路接駁「將藍隧道」，參加者可在隧道口拍照。有份興建將藍隧道的工人眼見隧道即將開通，表示「好榮幸」，並稱「裏面很漂亮，弄得很整齊」。

大會表示，活動籌得善款不會用於扣除任何開支，將全數資助24間提供家庭及兒童福利服務的會員機構，為有需要家庭提供服務。

上 / 下一篇新聞

世盃開鑼 東道主首戰吞敗寫歷史 卡塔爾淨負厄瓜多爾兩球 荷蘭今鬥塞內加爾
世盃開鑼 東道主首戰吞敗寫歷史 卡塔爾淨負厄瓜多爾兩球 荷蘭今鬥塞內加爾
本報記者觀戰 球場啤酒攤位「走酒」
本報記者觀戰 球場啤酒攤位「走酒」
今日世盃賽程
今日世盃賽程
卡厄揭幕戰 酒吧不太旺
卡厄揭幕戰 酒吧不太旺
入警方系統看性片女子 警員紀律處分 警調查指「因好奇」不涉刑事
入警方系統看性片女子 警員紀律處分 警調查指「因好奇」不涉刑事
病人光敏起疱困擾半生 政府基因組計劃助揭極罕見病因
病人光敏起疱困擾半生 政府基因組計劃助揭極罕見病因
HA Go按時提醒物理治療 中風病人活動力復九成
HA Go按時提醒物理治療 中風病人活動力復九成
加入CPTPP否未排除可能 「任何自由貿易都支持」 李家超：最想入RCEP 聚精會神推展
加入CPTPP否未排除可能 「任何自由貿易都支持」 李家超：最想入RCEP 聚精會神推展
採訪手記：日美政府開記招 誰提問疑早定
採訪手記：日美政府開記招 誰提問疑早定
泰企談來港投資 稱內地「不收地價」
泰企談來港投資 稱內地「不收地價」
欖球世盃國歌錯名 陳國基：將促世界欖總徹查
欖球世盃國歌錯名 陳國基：將促世界欖總徹查
稱短期難發展郊園邊陲增土地 甯漢豪：政府精力放有潛力綠化地帶
稱短期難發展郊園邊陲增土地 甯漢豪：政府精力放有潛力綠化地帶
市建局九龍城兩項目 韋志成：保留小泰國小潮州特色
市建局九龍城兩項目 韋志成：保留小泰國小潮州特色
何文田兩樹「染褐根病」將斬 專家質疑泥有菌樹未必確診
何文田兩樹「染褐根病」將斬 專家質疑泥有菌樹未必確診
投考者減9％ 警：招募平穩 空缺5000個
投考者減9％ 警：招募平穩 空缺5000個
近期虐兒多舉報揭發 警：立法強制時機成熟
近期虐兒多舉報揭發 警：立法強制時機成熟
大澳檢一萬手機 疑走私內地翻新
大澳檢一萬手機 疑走私內地翻新
黑煞800元招攬 兩學生涉潑漆被捕
黑煞800元招攬 兩學生涉潑漆被捕
六旬漢大嶼行山墮坡30米
六旬漢大嶼行山墮坡30米
未打第四針長者 四成稱因「沒要求」 胸肺會稱隱蔽長者打針缺誘因 疫苗通未對症下藥
未打第四針長者 四成稱因「沒要求」 胸肺會稱隱蔽長者打針缺誘因 疫苗通未對症下藥
訪港團遊淺水灣大佛 有旅客稱未能外膳失望
訪港團遊淺水灣大佛 有旅客稱未能外膳失望
大灣區GBA新聞：前海招港導遊 業界憂未通關作用微 指疫下衝擊大 工會盼助同行有更多機會
大灣區GBA新聞：前海招港導遊 業界憂未通關作用微 指疫下衝擊大 工會盼助同行有更多機會
大灣區GBA新聞：前海石摩天輪成熱門景點
大灣區GBA新聞：前海石摩天輪成熱門景點
網上眼球追蹤測試平台 助省成本
網上眼球追蹤測試平台 助省成本
目標兩年後 擁100機構客戶
目標兩年後 擁100機構客戶
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】駐曼谷經貿辦處長李湘原 流暢泰文說香港故事
【Emily】駐曼谷經貿辦處長李湘原 流暢泰文說香港故事
【Emily】世盃各有心水 議員各說淵源
【Emily】世盃各有心水 議員各說淵源
【Emily】未見與「徒弟」合照 方國珊拉banner百萬行直播
【Emily】未見與「徒弟」合照 方國珊拉banner百萬行直播
【Emily】往來朗屏站大棠山道 「紅葉巴士」啓航
【Emily】往來朗屏站大棠山道 「紅葉巴士」啓航
【Emily】白內障術後 曾俊華跳入動畫教護眼
【Emily】白內障術後 曾俊華跳入動畫教護眼