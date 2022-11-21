百萬行熱鬧踏新橋 參加者偶除口罩合照

有用過快測棒棄單車徑

為減感染風險，大會採取一系列防疫措施，包括要求參加者須持「藍碼」及符合疫苗通行證接種要求，須在活動當日出示快測陰性結果、填寫健康申報表，及在活動範圍內全程戴口罩等。不過，記者在現場所見，在「打卡」熱點的跨灣連接路雙拱鋼橋，部分參加者會爬上行車道旁的護欄及石壆，脫下口罩拍照，未有遵守大會要求，另發現有已使用的快速測試棒被棄置於單車徑。

不憂染疫者：大家有戴口罩

問及會否擔心活動人數過多而增加感染風險，住在九龍的參加者黃太就說不擔心，「還好吧，我見大家都有戴口罩」。她續指，參加百萬行是學校家教會安排的活動，全家是首次參與，她亦特意為兩個雙胞胎兒子準備卡通人物Mario的服飾；惟她指路程過長，對小朋友來說比較辛苦。

今年百萬行選在下月通車的將軍澳跨灣連接路舉行，是該項基建完工後首次對公眾開放。有參加者說，很難得可以走大橋。住在新界西的林小姐稱過往曾多次參與，對於復辦實體百萬行很高興，「我以前有走開（百萬行），很難得可以走跨灣大橋」。她更帶同姜濤公仔邊「打卡」邊參與。

陳小姐則與友人專程從元朗來參與百萬行，她指活動流程整體順暢，又認為實體百萬行比起線上模式更有意義，「網上就不是那種態度，你可以照樣捐款，但實體可以當是做運動，而且百萬行就是要走路」。

早前因應疫情舉行的線上百萬行中，參加者自設路線「各有各行」，要在活動指定期內完成目標1萬步。

跨灣連接路全長約1.8公里，附設有單車徑和行人路的雙程雙線分隔車道，是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋。道路未正式開通，本報記者發現，雙拱鋼橋的護欄疑有螺絲擰歪，有接駁位不平。跨灣連接路接駁「將藍隧道」，參加者可在隧道口拍照。有份興建將藍隧道的工人眼見隧道即將開通，表示「好榮幸」，並稱「裏面很漂亮，弄得很整齊」。

大會表示，活動籌得善款不會用於扣除任何開支，將全數資助24間提供家庭及兒童福利服務的會員機構，為有需要家庭提供服務。