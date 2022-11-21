何文田兩樹「染褐根病」將斬 專家質疑泥有菌樹未必確診

發展局本月初回覆本報查詢時提到，康文署安排承辦商於上月中旬，為巴富街11棵樹木抽取泥土樣本化驗，結果發現一棵石栗及一棵凰凰木的泥土樣本含有有害木層孔菌，會導致樹木感染褐根病，該署會根據既定程序，盡快安排移除相關樹木，並採取行動防止有害木層孔菌的散播。

專家稱未見倒塌風險

促交代檢驗結果

長春社總監蘇國賢日前曾到現場觀察，他稱通告顯示該兩樹確診褐根病，但發展局回覆本報的說法是泥土樣本發現有害木層孔菌，他認為在泥土找到可導致褐根病的真菌，與樹木受感染確診是兩回事，要求政府交代詳情，包括何時檢驗、檢驗方法及結果。

蘇國賢形容褐根病在港「已變成風土病」，在泥土找到有害木層孔菌並不出奇，「係咪（泥土）驗到這種真菌就要見一棵斬一棵？」他說兩樹外表未見感染褐根病症狀，認為沒即時倒塌風險，促政府交代兩樹的檢驗結果，以支持其移除的決定。