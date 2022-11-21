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市建局九龍城兩項目 韋志成：保留小泰國小潮州特色

【明報專訊】市建局在九龍城區正展開兩項市區重建項目，包括2019年2月起展開的「啟德道/沙浦道發展計劃」及今年5月起展開的「衙前圍道/賈炳達道發展計劃」。市建局行政總監韋志成昨日發表網誌稱，為促進新舊環境融合，市建局以試點模式推行「融合策略」更新工作，收集區內的持分者意見，以保留九龍城「小泰國」和「小潮州」等地區特色。

市建局今年5月起聘請顧問舉辦工作坊、小組討論及焦點訪談等收集意見，逾200人參與。韋志成於網誌稱，顧問團隊目標明年上半年制定具體設計方案，冀3年內分階段完成小區更新及活化工程。

明年上半年定設計方案

3年內完成更新活化

韋志成說，「龍城區」有「小泰國」和「小潮州」之稱，在「小區復修」先導計劃範圍內，約有80多間經營餐飲、濕貨、日用品等商戶；團隊過去數月與約一半營運者訪談，受訪商戶普遍認同可用統一設計主題美化街區，因此顧問團隊將研究增設特色路牌，便利路人辨識街道和各特色店舖，吸引區內外市民消費。

地區組織冀增活動場地

顧問團隊亦主動聯絡九龍城潮僑盂蘭會、服務區內泰裔人的基督教宣道會泰人恩福堂、九龍城區街坊福利會等區內組織，了解如何保存區內文化活動。

韋引述受訪地區組織意見稱，大部分傳統節慶活動包括泰國供僧文化、潑水節、天后巡遊等都在街道舉行，「成功的基本要素之一是區內設有暢達易行的行人網絡，街道之間互相扣連，讓巡遊隊伍沿途可經過不同特色商戶和觀光景點，讓遊客和居民聚集和觀賞，帶動整個小區的節日氣氛」，因此地區組織盼重建項目落成後，可提供更多元化活動場地，增加活動營運者選擇，提升執行靈活性。

相關字詞﹕市建局 九龍城區

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