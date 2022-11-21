稱短期難發展郊園邊陲增土地 甯漢豪：政府精力放有潛力綠化地帶

甯漢豪出席無綫電視節目《講清講楚》時，被問到可否進一步增加未來5年的土地供應，她說即使精簡規劃程序，土地由研究到變為熟地需時4年，因此未來5年進一步增加熟地供應的空間較小。

甯漢豪又稱，政府沒有排除研究開發郊野公園邊陲地，但是即使精簡程序，短期內透過邊陲地增加土地供應會較困難。

被問熟地供應會否推跌樓價

甯：樓價波動不影響造地

被問到熟地供應會否令本港樓價進一步下跌，甯漢豪表示，理論上若需求不變而供應增加，樓價就會下調，但樓價亦受經濟環境和社會憧憬等因素影響。她說，政府造地目的是為照顧社會不同需要，並非為控制樓價，當局不會因樓價或經濟波動而影響細水長流的造地工作。

政府早前就土地共享先導計劃批出3宗申請，其中一宗位於元朗朗屏路永寧村用地，遭質疑為何未有直接納入鄰近的橫洲公營房屋項目，為何不直接收回土地發展。甯漢豪稱，若直接收地就要先做規劃研究，需時較長，但現時申請人自行做研究，又同意用部分土地建公營房屋，有助增土地供應。

至於先導計劃獲批的項目會否變相提高發展商改劃土地的機會，甯漢豪稱會以平常心看待，稱毋須有這個「心結」，又說政府有專業人員檢視申請可提供單位的數目和基建需求，確保基建合情合理，才會在地價扣減。

稱部分棕地作業「要接受」轉型

另外，政府計劃發展的多層工廈，被指未能完全滿足棕地作業需求，甯漢豪指出，多層工廈只是照顧業界其中一個方法，當局亦有提供其他協助。她承認政府不能重置所有作業者，部分作業亦未必配合目前經濟環境，有可能需轉型，指「大家要接受」。