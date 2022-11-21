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欖球世盃國歌錯名 陳國基：將促世界欖總徹查

【明報專訊】繼香港欖球隊上周於韓國作賽時播國歌出錯，早前在迪拜及澳洲舉行的欖球世界盃外圍賽，亦被發現先後在轉播片段時打錯中國國歌名為「GLORY TO HONG KONG（願榮光歸香港）」。政務司長陳國基昨出席公益百萬行後稱，國際欖球賽接連發生不尊重國歌事件，情况荒謬和不可思議，當局將去信世界欖球總會和亞洲橄欖球總會表達不滿並要求徹查。他重申本港警方將調查事件有否刑事成分。

播錯歌倘不更正須否退賽

陳：調查後再公布如何處理

本報昨日報道，港協暨奧運會將訂立指引，要求屬會遇到播國歌出錯時，領隊需要求賽會暫停及更正，如未有更正則要拉隊退賽。陳國基昨被問到拉隊離場對運動員是否不公平，他回應稱處理方法將於調查後再公布。陳國基認為今次事件主辦單位絕對有責任，又透露會要求香港欖總制訂方法，令國歌、國旗、國旗和國歌的名稱都要清楚地交給主辦單位。

足總：體育界冀訂指引

香港足總主席貝鈞奇向本報表示，以往港隊出賽都會向主辦方供區旗和國歌，出錯風險微乎其微，但經過今次欖球賽播國歌出錯事件，港協暨奧委會與體育界都希望制定指引。

被問到離場會否令運動員訓練成果白費，以及如何平衡運動員心情，貝表示明白運動員訓練良久，但認為出現拉隊離場的「可能性好低」，主辦方通常會更正，惟強調如不更正便是對國家不尊重，屬挑釁行為，球員一定要離場。至於以往曾發生球迷不尊重國歌或噓國歌等事件，新指引有否要求領隊或球員作出表示，他指噓國歌情况特殊，亦非主辦方責任，會由執法人員處理。

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