加入CPTPP否未排除可能 「任何自由貿易都支持」 李家超：最想入RCEP 聚精會神推展

明報記者 林勵 曼谷報道

未即排拒李家超赴明年APEC

美：爭取各代表按美法律參與

美國三藩市明年舉辦亞太經合組織（APEC）領導人峰會，美國未立即排拒遭美制裁的李家超參與。美國國務院回覆本報查詢時說，會致力爭取所有代表團根據美國法律法規及APEC精神及原則下參與APEC活動。至於美國官員在今年峰會期間有否接觸過李家超，發言人回應說要向李家超查詢。李家超前日強調，香港必會參與明年的APEC會議。

翻查資料，商務及經濟發展局前局長邱騰華2019年回覆立法會質詢時，曾表示香港對加入CPTPP持開放態度；今次則是特首李家超上任後，首次回應CPTPP議題的看法。李家超昨說，在APEC峰會期間討論過不同合作協定，香港支持任何貿易協定，但目前希望先加入RCEP。

美國時任總統特朗普退出CPTPP前身的TPP（跨太平洋伙伴關係協定），其後澳洲及日本被視為主導新協定CPTPP。中國去年申請加入CPTPP，國家主席習近平在APEC峰會期間說，會繼續推進加入，被視為在印太地區突破美國圍堵政策。台灣亦正尋求加入CPTPP，澳洲總理日前稱該框架只是給公認的國家參與。

訪兩大型泰企 介紹港新政策

李家超昨在曼谷率領香港商貿團到訪兩家大型泰國企業，包括被指為泰國首富家族領導的正大集團以及安美德，介紹本港《施政報告》新政策。李家超同時與中國駐泰國大使韓志強會面，希望大使館日後協助推廣香港在泰國當地的經貿活動。

李家超昨日結束泰國行程返港總結稱，上任後首次以行政長官身分出席APEC會議，證明香港重返國際舞台。他說，其間接觸不同經濟體領袖，「成個我哋今次（行程）嘅目的，我係好滿意嘅」。他又表示，向兩間泰國企業重申，不應只看香港既有優勢，也要看香港的新政策及國家政策優惠。至於防疫規定，李家超說昨向泰國商界解釋，雖然香港仍有規限，但政府整體目標是盡量減少限制。