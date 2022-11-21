HA Go按時提醒物理治療 中風病人活動力復九成

【明報專訊】年過五旬的司徒女士今年中突然中風，兩個月前出院，現時每周覆診兩次訓練復康。她獲安排使用醫管局HA Go手機app的「康復（Rehab）」功能，由姊姊陪同在家做物理治療訓練，訓練由專職醫療人員度身訂造。程式會按時提醒，加快復康過程。跟進個案的九龍醫院職業治療部部門經理陳玉蓮稱，司徒女士左手上肢功能及協調反應於短短3個月內，由原本僅五成恢復至九成，相信若無定時訓練，復康進度或停滯不前。
司徒女士今年7月小腦顱內出血性中風，手術後左邊身活動障礙，包括上下肢軀幹力量、協調、平衡力下降，認知能力減退，其後轉送九龍醫院接受復康訓練，至9月下旬出院。院方治療師預先規劃每天訓練內容，例如肌肉和認知訓練等，讓她出院後可利用HA Go康復功能，按治療師提供的短片等在預設時間訓練。
程式內設訓練日程表，由治療師編排，病人夠鐘訓練時會收到提醒，系統亦會紀錄病人有否訓練，覆診時供治療師參考。程式內有遙距資訊平台，病人可瀏覽各種健康信息如肩頸痛護理等。
有病人稱歸家忘記治療動作
治療師：HA Go「康復」提供指導
九龍醫院高級物理治療師梁嘉倫稱，以往部分病人反映，出院後不懂按指示在家訓練，「或返到屋企唔記得點做」，HA Go康復功能可提供指導，加上訓練為病人度身訂造，確保最符合康復進度和目標。
醫管局高級醫療信息經理古鵬聲表示，自2019年推出「康復」，至今約6萬名病人使用，其中3萬人為現行用戶，局方正研究明年推多項新功能，包括容許病人填問卷供治療師參考，亦研究加入人工智能評估病人復康進度。
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