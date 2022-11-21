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入警方系統看性片女子 警員紀律處分 警調查指「因好奇」不涉刑事

【明報專訊】今年6月網上流傳片段，一對男女疑在啟德屋苑露台性交，兩人涉作出有違公德的行為被捕。據悉，多名警務人員登入警方內部系統查看女事主容貌及於內部通訊群組傳閱，遭內部調查，警方調查後認為人員因好奇登入系統，不涉刑事，個別警務人員受紀律處分。大律師陸偉雄認為行為嚴重，已涉嫌「不誠實使用電腦」等可被判監的刑事罪行，質疑如有市民作出該等行為，相信會被檢控。

警方稱完成調查 重視人員誠信

「違紀人員已接受適當紀律處分」

據了解，警隊透過該系統的登入紀錄，發現有多名並非調查該案的警員曾查看相關案件資料，事件交由投訴及內部調查科跟進。經過近半年調查，警方認為個別警務人員因出於好奇登入電腦系統，不涉及刑事成分，並對他們施以不同程度的紀律處分，惟未有透露實際人數及罰則。

警方回應指，對事件已經完成調查工作，而相關違紀人員已經接受適當的紀律處分。警方強調，警隊十分重視人員誠信，並會不遺餘力深化警隊的誠信管理文化及預防不當行為。警隊一直重視人員的操守和行為，如有個別警務人員涉嫌違紀，警隊定必跟進，並按既定機制公平公正調查。

大狀稱好奇難免責 尊重警方決定

指若知無權查看 或涉不誠實用電腦

大律師陸偉雄回覆本報查詢時表示尊重警方決定，但好奇並非免刑責理由。因該片段原本沒有清晰見到事主容貌，只見雙方動作，惟因警員好奇登入電腦系統，其後在內部傳閱，等同令其容貌等資料「公諸同好」，已涉「公職人員行為失當」的嚴重錯失。另外，若該警員明知自己無權而「偷偷地」登入並查閱資料，則構成「犯罪行為」和「犯罪意圖」兩個元素，涉嫌干犯「不誠實使用電腦」。陸偉雄質疑，若同樣事件發生市民身上，相信他已被檢控，認為是不應存在的雙重標準。

立法會議員江玉歡表示，建議警隊的電腦如涉及敏感資料，須加強系統的保安，僅容許調查案件警員登入，翻查相關資料。「如果唔係，市民嘅嘢咪畀人睇晒？咁何來保障」。

相關字詞﹕啟德 不誠實使用電腦 公職人員行為失當罪

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