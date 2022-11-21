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本報記者觀戰 球場啤酒攤位「走酒」

【明報專訊】《明報》今次直擊卡塔爾世界盃，經抽籤抽中揭幕戰的傳媒看台門票，得以入場巴伊特球場直擊賽事及開幕禮。不過東道主卡塔爾隊的打氣聲勢，隨着半場已落後兩球，被厄瓜多爾球迷反客為主蓋過，下半場不久更陸續有主隊球迷離場，令可容納逾6.7萬名觀眾的揭幕戰球場由座無虛席，離完場前20分鐘已出現不少空櫈。

開賽座無虛席 下半場空櫈續增

此外，卡塔爾法律禁止民眾在公眾場所飲酒，國際足協（FIFA）在開鑼前數天突然宣布今屆所有球場禁止售賣酒精飲品（VIP包廂不受此限），頓成賽前焦點所在。本報記者身在球場內所見，世盃官方指定啤酒贊助商於場內飲食攤位只售賣無酒精飲品，產品海報還強調「遵守當地法例提供產品」。而作為球壇最大盛事，世盃比賽安檢非常嚴謹，分隔了公眾與傳媒入口且相距甚遠，記者由入場到看台記者席，沿途至少3個位置有職員駐守掃描傳媒證件方可通過。

巴伊特球場外形特色為上蓋由帳篷堆砌而成，同時屬今屆世盃最偏遠的球場，於卡塔爾北方遠離多哈市中心，球迷前往先要乘搭地鐵到總站，連同免費接駁巴士，由市中心出發總車程至少都要一小時以上。不過相對上屆俄羅斯世盃，今屆卡塔爾8個比賽場地距離較近，隨時可一天內遊歷所有球場，也算是今屆特色所在。

文：余瑋

相關字詞﹕厄瓜多爾隊 世界盃2022 世界盃 卡塔爾 卡塔爾世界盃

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