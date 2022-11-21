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世盃開鑼 東道主首戰吞敗寫歷史 卡塔爾淨負厄瓜多爾兩球 荷蘭今鬥塞內加爾

【明報專訊】第22屆世界盃決賽周今晨開賽，主隊卡塔爾在揭幕戰以0：2不敵A組對手厄瓜多爾隊，破天荒成為世盃首戰落敗的東道主。同組8年來首次出席國際大賽的荷蘭隊，明晨將對非洲勁旅塞內加爾隊。「橙軍」教練尹戈爾坦言手上雖無當今最佳球員，卻信麾下若能嚴格執行其戰術部署，今屆有力打破三奪亞軍的宿命，首度稱雄。

厄軍開場食詐糊 華倫西亞兩球奠勝

卡塔爾此役以艾姆斯阿里及艾菲夫攻堅，厄瓜多爾則以曾出席2014年世界盃的33歲老將安拿華倫西亞掛帥，他於3分鐘頭槌建功，惟在視像裁判（VAR）介入下，被判越位在先「食詐糊」。16分鐘，安拿華倫西亞於禁區內被卡塔爾門將艾舒比拉跌獲判12碼，他親自操刀射入今屆世盃首球。曾效力英超球會韋斯咸和愛華頓的他，於31分鐘接應右閘安祖路比斯亞度傳中頂入拉開比數。艾姆斯阿里其後近頂斜出，令卡塔爾上半場以兩球落後。換邊後，厄軍中場干沙路柏拉達於56分鐘曾施射被艾舒比撲出，惟卡塔爾終仍以0：2敗陣，成為第一支東道主「落筆打三更」，令歷屆主辦國首戰成績改寫為16勝6和1負。

另據本報記者現場所見，在多哈市中心以至球場外，常發現厄瓜多爾球迷的身影，他們專程來到西亞支持祖國，氣勢不輸主場的卡塔爾。此外，開賽前在地鐵和巴士等交通工具內，不時有球迷大聲高歌，更很快與穿上不同國家隊球衣的其他球迷打成一片。

戴上面具的53歲厄瓜多爾球迷Jimmy一身民族服飾，在多哈市中心街頭揮動國旗，吸引不少途人目光，紛紛要求合照。他透露厄瓜多爾原住民都會身穿這裝束慶祝，首入場看世盃的他，會逗留卡塔爾5天只看揭幕戰，頗欣賞20歲利華古遜中堅軒卡比。Jimmy的朋友John雖身穿厄瓜多爾隊球衣，但原來是挪威人，笑言有艾寧夏蘭特的祖國無緣今屆世盃後，轉而支持朋友的國家。他們都買了揭幕戰門票，承認價錢不菲每張達350歐元（約2840港元）。

主場出擊的卡塔爾亦有眾多市民支持。年僅15歲中學生Kaltham Al Ebrahim的一家人首入場看世盃，她稱雖不是球迷，但知道今次是國家大事，一定要全力支持，稱有強烈感覺卡塔爾在揭幕戰可大勝；又稱不同球迷專程前來為自己國家打氣，感覺很好。

文尼缺陣 雲迪積克嘆可惜

同組荷蘭對塞內加爾方面，前者因敵鋒沙迪奧文尼日前因傷退隊而被看高一線，中堅華基爾雲迪積克為該名前利物浦隊友未能參賽而惆悵，他說：「文尼缺陣令我傷心。我渴望看見他在球場內，而與非洲冠軍塞內加爾交手實是一場大戰。」他又稱，荷蘭現擁有經驗、天賦及磨合多時，在經驗老到的尹戈爾領軍下足以交出成績。

尹戈爾於2014年率領荷蘭獲世盃亞軍後離隊，但球隊之後連續無緣2016年歐洲國家盃和2018年世盃，這名71歲老帥說：「我們此際並無當今最出色球員，但我深信球隊和戰術已建立起來，且球員若遵從教練部署便會有成績。」他去年8月回巢領兵，迄今15戰錄得11勝4和，惟此役有前鋒迪比和中場迪魯恩勢因傷避戰。塞軍教頭艾利奧施斯則鼓勵麾下縱使文尼不在陣，球員仍要有信心。

明報記者卡塔爾直擊 余瑋 鄧宗弘

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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