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港聞二

網上眼球追蹤測試平台 助省成本

【明報專訊】廣告和市場研究公司及大學部分學系，一向需做眼球追蹤測試，研究消費者或學生的注意力聚焦在什麼地方。以往，這類調查需用比較昂貴的眼球追蹤儀器，並邀請focus group上門做測試，成本很高。有本地初創公司最近研發出一個純軟件方案，讓有關測試可以隨時隨地透過網絡做，大大提高成本效益。

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

eyeCatching行政總裁覃紹禮博士、首席工程師蘇芷茵博士表示，廣告、市場推廣和市場研究行業的業者，以及大學的市場推廣、心理學和教育相關學系的部分研究或調查工作，一向需做眼球追蹤測試。例如，廣告商和市場研究公司很想知道，消費者的注意力究竟會放在平面廣告的哪些位置等。不過，以往它們需要購買眼球追蹤儀器，每部售價約30萬元。若是租用，每次租金要數千元，只可以用幾日。此外，要物色合適的人選作為該項研究的focus group，邀請他們親身到公司或大學內做測試。至於費用方面，商界通常要付給每名測試者100餘元。大學方面，因為可以找學生當測試者，通常付給每名測試者70至80元。

傳統方法耗時成本高

因此，傳統眼球追蹤測試研究涉及很多直接和間接的成本，令到整體成本偏高。而且，每次只可以讓一名測試者使用設備，相當花時間。以往在大學內，因為設備和資源有限，除教授和講師之外，通常只有博士生才可以做這類研究。另外，自從新冠疫情爆發之後，要說服一般人上門接受測試，也比以前困難得多。大學方面，通常亦會禁止有關學系邀請外人進入校內接受測試，要求他們只可以找校內學生做測試。所以，他們在2020年開始構思，可否研發一個純軟件的「網上眼球追蹤測試平台」，將這類調查的成本顯著降低，同時令有關測試可以完全透過網絡做，毋須測試者親身到企業或大學。同年12月，該公司正式成立。

經過一年多研發後，該公司具有人工智能功能的「網上眼球追蹤測試平台」在今年初開始測試，9月底正式上線提供服務。這個網上平台的作用，是作為一部軟件版的眼球追蹤儀器，讓機構客戶毋須購買昂貴的儀器，只需在網上找到測試者，以及按測試人次付款給該公司，便能夠完成眼球追蹤調查。

這個網上平台會先利用測試者電腦上的webcam拍攝測試者的臉部相片。在正式使用之前，測試者需要完成一個校正程序，平台會指示測試者順序觀看畫面上的9個點。之後，平台再利用其人工智能程式，計算出用戶的視線正在觀望屏幕上的圖片（如廣告海報等）的哪一點。

屏幕愈大 平均誤差愈小

因為人工智能程式會比較實時圖像和之前拍攝的測試者臉部相片，分析測試者頭部的方向和相對位置，利用這些資料來抵消測試者坐姿變化的影響，從而計算出他們的視線真正望向屏幕上的位置。當然，如果測試者做實驗時的坐姿，和做校正時完全相同，準確度會最高。

根據該公司的研究，使用其網上平台做眼球追蹤測試的平均誤差只是68個像素。若以手提電腦以往較常見的13吋至15吋屏幕來計算，即是平均誤差小於一隻手指頭，屬於可以接受的範圍。若電腦屏幕尺寸較大，平均誤差應該會更小。以該公司所見，香港暫時未有其他機構推出同類的網上平台。至於外國，有一個類似的平台，但平均誤差達100多至200個像素；而且，該外國網上平台只有一些核心程式，機構用戶使用前需編程，不夠方便。

可直接網上招募測試者

他們認為，商界和學界機構轉用該公司的網上平台，除了可以節省購買或租用眼球追蹤儀器的費用之外，亦可以直接在網上招募測試者，以及請他們在網上自行登入完成測試，可以節省很多人力和行政工作。

至於該公司的收費方式，現時是每個測試人次收費10美元，限時1小時，但觀看的圖片數目不限。已經有好幾家本地大學的教授正在付款使用或試用。該公司亦可以收取月費，而不限使用量。但月費就要看每家企業的員工數目，或者每個大學學系的教職員和學生數目來計算。

暫時來說，該公司會主力服務大學和市場研究公司這兩大類客戶。若零售業也想使用該公司的網上平台，可以自行拍攝其貨架的相片，再將有關相片放到其網上平台做測試和分析。目前，該公司仍然持續改進網上平台，希望在今年底加入heat map功能，即是以多種顏色來顯示圖片上不同位置吸引測試者目光的程度；下一步，則可以順序顯示測試者的視線軌迹。

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