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大灣區GBA新聞：前海招港導遊 業界憂未通關作用微 指疫下衝擊大 工會盼助同行有更多機會

【明報專訊】疫情3年衝擊旅業，本港多間老牌旅行社先後捱不住倒下，導遊領隊長期無工開。深圳前海今年1月宣布開放港澳導遊於合作區內執業，早前正式接受申請，獲批申請者將可獲前海合作區港澳導遊執業證，有效期最長3年。不過，本港旅遊業界表示，目前香港與內地並未恢復正常通關，措施實質作用或不大，但亦有人認為，疫情對香港旅遊業造成較大衝擊，期望香港導遊有更多嘗試機會。

明報記者 司徒聰穎

前海管理局早在今年1月發布《深圳前海深港現代服務業合作區港澳導遊及領隊執業備案暫行規定》，開放港澳導遊領隊於前海工作。上月28日，局方再發布《2022年度港澳導遊及領隊執業備案申請指南》，正式開放申請，申請報名及提交資料截止日期為本月27日。

執照3年有效 文件須律師公證

根據文件要求，符合資格的申請獲受理後，會在12月15日前接受總共24小時的網上職前培訓，包括理論培訓16小時、前海合作區專項講解培訓8小時，內容包括政策法規、導遊基礎知識、前海合作區概况及主要景區景點講解、導遊應變能力、港澳及內地導遊服務對比與交流等。培訓合格者可向前海管理局申請執業備案，取得前海合作區港澳導遊執業證。為加強銜接，執業證件有效期將與申請者的港澳導遊證或領隊證有效期一致，最長為3年，但未知到期後能否續證。

按照規定，有意申請者可以親身前往金鐘海富中心「前海港澳e站通」辦事處提交申請表格及文件；或郵遞至深圳前海「e站通服務中心」。為確保資料真確，郵遞文件須經持內地委託公證人資格的港澳律師公證，並加蓋中國法律服務有限公司的公證文書轉遞專用章。

業界：措施不算是多一條出路

香港旅行社東主協會會長葉慶寧認為，前海放寬香港導遊內地從業範圍，由於隔離等防疫限制下，並沒有旅遊團能前往內地，因此對於香港導遊來說不算是多一條出路。事實上，香港與內地通關仍未有期，本地旅業界已受創。早前擁有56年歷史的老牌旅行社康泰便宣布清盤，有50年歷史的星辰旅遊，以及一些香港旅行社亦在疫情期間相繼結業。據旅遊業議會數據顯示，截至今年11月初本港有1670間持牌旅行社，較2019年12月疫情前減少90間；另截至今年8月底，本港有14,885名持牌領隊及5697名持牌導遊，分別較2020年1月減少2279及284人。

工會稱申請手續繁複 價錢令人卻步

香港導遊總工會理事長黃嘉毅指出，早年橫琴也推出類似措施且提供獎金，因此當時業界反應較為熱烈。對於今次前海的措施，他認為申請手續較繁複，例如選擇郵遞方式遞交報名資料，證件須經香港律師公證，價錢不菲令人卻步。不過，他亦期望香港導遊有更多嘗試機會，稱疫情對旅遊業造成較大衝擊。

公開資料顯示，為推進港澳導遊及領隊在珠海橫琴新區執業，廣東省人社廳、省文旅廳於2019年9月5日聯合印發《香港、澳門導遊及領隊在珠海市橫琴新區執業實施方案（試行）》；2020年再公布《珠海經濟特區港澳旅遊從業人員在橫琴新區執業規定》。橫琴的措施雖同樣只需經過申請、培訓及備案取執業證3個步驟，但與前海最大不同是，取得橫琴新區專用導遊證的港澳導游及領隊，可獲3000元（人民幣，下同）獎金，年度帶團滿30天及滿45天，還可分別獲2萬和3萬元。政策推出至今，共有589名港澳導游領隊獲得橫琴執業資格。最新年度的橫琴執業申請已在本月15日接受報名及續簽，有意者可經「港澳導遊橫琴之家」微信小程序申請。

前海管理局：暫一申請者齊資料

另一方面，前海要求申請者擁護一國兩制，遵守基本法及維護國家安全的法律，遞交的申請文件亦須包括一份擁護基本法聲明，這些都是橫琴沒有的。據前海管理局駐香港聯絡處人員向本報表示，開放申請後每天都有人致電諮詢報名詳情，並已建立一個約50人的諮詢群，截至11月10日，交齊資料的申請者暫時只有一個。

相關字詞﹕橫琴 導遊 旅行社 前海 大灣區

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