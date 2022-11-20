傳媒未獲「查冊豁免」 私隱專員：或要修例 記協：政府取態料看蔡玉玲案終審判決

鍾麗玲昨出席港台節目《星期六問責》時指出，《私隱條例》對新聞活動使用資料有豁免，相關豁免符合公眾利益。然而，談及目前沒有豁免讓傳媒獲得資料，與法例精神是否有衝突，鍾回應指條例寫得很清晰，列明公共登記冊設立的目的，「而這個目的真的不包括某類人查冊，所以這個可能要考慮修改法例」。

鍾劍華：不修例損知情權 傳媒失監察功能

私隱專員公署昨回覆本報查詢解釋，專員意指須視乎個別條例下設立公共登記冊的目的，若有需要明確將該目的擴大至某一類目的或查冊用途，或須考慮修例。談及修例與否，公署認為部門在管理其公共登記冊時，除非相關法例另有規定，應確保公共登記冊所載的個人資料按《個人資料（私隱）條例》受到保障。公署表示，相信部門會考慮相關情况，在保障個人資料私隱與提供查冊服務之間平衡。

記協主席陳朗昇認為，政府修例與否將在大程度取決於終審法院最終判決，若蔡玉玲最終上訴得直，政府便有迫切需要修例。他又指即使修例，法例細節仍有待商討。

香港民研前副行政總裁、學者鍾劍華稱，隨着香港社會的開放，以及逐漸頻繁的商業活動，社會有必要透過查冊等方式了解公司董事等商業資料，加上社會強調知情權，認為整個查冊行為是經歷社會多年發展演變而成。

鍾認為目前未能查冊，做法如同倒退至數十年前，對社會知情權造成一定損害。他又說，若政府最終願意修例，都屬好事，否則「社會只能在政府指定空間下做事」。

法律界憂濫用 稱修例要「好小心」

另有不願具名的法律界人士指出，修例要「好小心」處理及需平衡各界利益，並對修例有保留，擔心修例後查冊機制或被濫用。