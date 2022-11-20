來港候鳥趨減 稱濕地緩衝區不應縮應修復

面對港府研究為濕地保育區重新劃界，余日東認為后海灣「濕地保育區」（WCA）及「濕地緩衝區」（WBA）關係密不可分，認為后海灣無論是否核心範圍，都應加強保育，不但不應縮減現有緩衝區，更應修復緩衝區內荒廢及被破壞的濕地，以維持后海灣一帶的濕地完整及生物多樣性。

觀鳥會新出版的《香港及華南鳥類野外手冊》顯示，本港錄得的雀鳥數目佔華南七成，反映香港堪稱雀鳥天堂，余日東指出，近年有外來林鳥來港繁殖個案，顯示本港次生林成熟程度有增無減。

外來鳥扎根 顯港次生林成熟

余日東說，本港觀鳥人士1990年代到華南觀鳥，偶然發現黑眉擬啄木鳥，但1980年代沒有紀錄；2000年後廣東亦偶有紀錄，但香港沒有紀錄。直至2014年，余日東稱自己首次在本港大埔滘發現其蹤迹，結合過去紀錄，估計該種鳥過去數十年間由西向東擴充其領域。直至今年，更有人發現黑眉擬啄木鳥在港築巢，余日東估計牠們很大機會已落地生根，變成留鳥，令香港增加多一種雀鳥，亦反映本港次生林愈來愈成熟。

（城市保育）