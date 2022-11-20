觀鳥會新手冊 傳承手繪美

明報記者 馬耀森

隔16年更新 信實體仍有價值

約半世紀前，觀鳥在香港尚未普及，但早於1977年，兩名觀鳥人士撰寫的Hong Kong Birds已面世，自此這本「觀鳥手冊」成為本地觀鳥人士必備工具書，地位超然。 此書由第一至八版均由政府出版，屬政府刊物，近日推出的第九版，版權首次回到香港觀鳥會手中，由該會自資出版。

第一版Hong Kong Birds只有英文，封面是白胸翡翠，估計取其顏色鮮艷；之後每隔數年，觀鳥會都會因應資料變動推出新版本，1994年的第六版除了英文版亦首次翻譯成中文版；到了2006年的第八版，封面換成黑臉琵鷺，因其當時全球數目跌至新低，列為極度瀕危。

封面換禾花雀冀脫瀕

16年過去，黑臉琵鷺「脫瀕」，觀鳥會最新推出的第九版，封面換了另一極度瀕危的黃胸鵐，書名亦變成《香港及華南鳥類野外手冊》。余日東解釋，禾花雀過去數十年數量急降，現時已甚為危急，希望公眾關注並加強保育。

最新推出的手冊涵蓋784種鳥類，較上一版增加99種，當中香港錄得552種，佔總數約七成。余日東相信，現今雖資訊發達，實體圖鑑仍有存在價值，觀鳥時手持觀鳥手冊不但有助核實雀鳥品種，事前亦可「打定底」，他自己過去就是「先讀書後觀鳥」，會較易認出雀鳥品種。

用圖不用相 統一方向易展特徵

新的手冊記錄的雀鳥，每種都配以手繪插圖，並非以照片呈現雀鳥外貌。余日東說，自第一版的Hong Kong Birds面世至今，都是以人手繪製雀鳥插圖對應每種雀鳥，除了是傳統亦考慮到實際需要，例如較易比較外形相似的鳥類，每頁雀鳥插圖大部分都面向同一方向，體型及動作亦較一致，若要以照片比較，反而不易找到大小及方向相若的照片；而由於雀鳥在幼鳥、成年及繁殖期的羽毛顏色有別，雌雄亦然，以手繪插圖亦能清晰展現雀鳥在各階段的特徵。至於新版手冊新增的99種雀鳥，亦配上新插圖，部分更有多張插圖，包括靜止狀態、部頭特寫及飛行形態等。

增99種 近年絕迹照收錄

新版手冊記錄了曾於本港出現、近年新記錄甚至多年未曾在華南出現的雀鳥。余日東說，過去在本港出現、近年已絕迹的雀鳥，例如大型水鳥卷羽鵜鶘，仍納入手冊，「好多年無來香港，不代表永遠見不到牠們，除非已絕種」。至於2016年曾於米埔出現的白鶴，對觀鳥人士是驚喜，但余說全球現時只有約4000隻白鶴，列為極度瀕危，幾乎全部都在鄱陽湖越冬，若有個別白鶴到其他地方越冬，反映當地環境可能出現變化，值得關注及跟進。

（城市保育）