酒店檢疫期間亡 兩年8宗 議員促檢討隔離設施

【明報專訊】政府9月底起實施「0+3」，抵港者毋須再在酒店檢疫。本報獲悉，9月中一名從外地回港的中年男子在檢疫酒店內疑洗澡時跌倒失救死亡，惟未有對外公布。衛生署表示，前年12月22日起政府全面實施指定檢疫酒店計劃，至今年9月26日實施「0+3」為止，衛生署共接獲8宗於檢疫酒店內的死亡報告。有立法會議員認為酒店作為隔離設施並非理想，長者及有特殊需要者在酒店狹窄的房間獨自隔離，加上通風不理想，「真係死咗冇人知」，應趁疫情受控階段檢討。
警稱9月中五旬漢疑跌倒失救
警方稱，9月17日近中午，一名57歲張姓男子，在麗豪航天城酒店內被發現頭部受傷昏迷，現場證實死亡。據了解，職員前一晚送飯時，事主無恙，至當日中午職員欲為其檢測時發現無人應門，警方經初步調查，懷疑他在洗澡時跌倒失救死亡。
5月食衛局稱訓練酒店員工 可行範圍滿足醫療要求
衛生署回應本報稱，前年底檢疫酒店計劃實施至今年9月底「0+3」實施為止，共接獲8宗於檢疫酒店內的死亡報告，惟未有提供每宗個案的詳細資料，以及昏迷送院數字。本報翻查以往傳媒報道及整理資料，發現至少5宗檢疫酒店死亡個案（見表），3宗均在今年4月第五波疫情高峰期發生，包括87歲藝人曾江，以及一名50歲內地護理員。本報向醫衛局查詢會否檢討檢疫酒店措施，局方着記者參考今年5月25日立法會議員林順潮向前食衛局的書面質詢及答覆，沒有補充。
翻查當日的書面質詢及答覆，林順潮就兩宗檢疫酒店死亡個案向前食衛局長陳肇始提問，陳回應，5月4日起，病情較嚴重或不穩定的長期病患者及70歲以上而沒有家人陪同的長者，均會安排到北大嶼山醫院香港感染控制中心或其他醫院設施隔離，署方會為檢疫酒店員工提供訓練，如在可行範圍內滿足檢疫者的醫療要求，若遇緊急情况，應致電999報警求助等，亦有向抵港者派發須知，提醒他們如有任何醫療或緊急需要，可聯絡酒店員工、致電衛生署24小時熱線或報警。
江玉歡倡增熱線供家屬查詢 梁子超促設部門間溝通系統
立法會議員江玉歡表示，疫情高峰時有人在檢疫酒店內倒斃不樂見，但又難以避免。她指酒店作為隔離設施非理想方案，長者及有特殊需要者在酒店狹窄的房間獨自隔離，加上通風不理想，「真係死咗冇人知」。她建議政府在疫情受控階段，檢討傳染病隔離措施及疫情管控等方面，包括提供有人接聽的熱線電話予家屬查詢隔離者狀况，或興建隔離設施予長者等行動不便者，「唔係疫情過咗就算數」。
呼吸系統科專科醫生梁子超稱，本港醫療人手緊張，難安排醫護人員駐酒店處理突發事故。他認為檢疫酒店在疫情的各個階段均發揮一定角色，在「清零」階段措施可避免病毒直接入社區，惟有關支援仍有改善空間。他指政府應設立系統助各個部門內部溝通，當遇緊急事故可迅速接觸相關醫療機構及單位，盡早評估及決策，避免延誤診治，「很多時涉多個負責單位，而每一次電話都打唔通，到真係搵到適當援助，可能都隔咗一兩日」。他又認為酒店每日可向年邁長者、需要服食藥物的長期病患者詢問情况，並於酒店提供專人處理顧客特殊需要。
梁指昏迷的黃金救治時間視乎情况，循環及呼吸系統問題會比較緊急，「3分鐘沒有氧氣下，其實已令腦細胞受損」，令病情不可逆轉，如由藥物等導致的昏迷，救治時間則較長。