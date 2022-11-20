酒店檢疫期間亡 兩年8宗 議員促檢討隔離設施

警稱9月中五旬漢疑跌倒失救

警方稱，9月17日近中午，一名57歲張姓男子，在麗豪航天城酒店內被發現頭部受傷昏迷，現場證實死亡。據了解，職員前一晚送飯時，事主無恙，至當日中午職員欲為其檢測時發現無人應門，警方經初步調查，懷疑他在洗澡時跌倒失救死亡。

5月食衛局稱訓練酒店員工 可行範圍滿足醫療要求

衛生署回應本報稱，前年底檢疫酒店計劃實施至今年9月底「0+3」實施為止，共接獲8宗於檢疫酒店內的死亡報告，惟未有提供每宗個案的詳細資料，以及昏迷送院數字。本報翻查以往傳媒報道及整理資料，發現至少5宗檢疫酒店死亡個案（見表），3宗均在今年4月第五波疫情高峰期發生，包括87歲藝人曾江，以及一名50歲內地護理員。本報向醫衛局查詢會否檢討檢疫酒店措施，局方着記者參考今年5月25日立法會議員林順潮向前食衛局的書面質詢及答覆，沒有補充。

翻查當日的書面質詢及答覆，林順潮就兩宗檢疫酒店死亡個案向前食衛局長陳肇始提問，陳回應，5月4日起，病情較嚴重或不穩定的長期病患者及70歲以上而沒有家人陪同的長者，均會安排到北大嶼山醫院香港感染控制中心或其他醫院設施隔離，署方會為檢疫酒店員工提供訓練，如在可行範圍內滿足檢疫者的醫療要求，若遇緊急情况，應致電999報警求助等，亦有向抵港者派發須知，提醒他們如有任何醫療或緊急需要，可聯絡酒店員工、致電衛生署24小時熱線或報警。

江玉歡倡增熱線供家屬查詢 梁子超促設部門間溝通系統

立法會議員江玉歡表示，疫情高峰時有人在檢疫酒店內倒斃不樂見，但又難以避免。她指酒店作為隔離設施非理想方案，長者及有特殊需要者在酒店狹窄的房間獨自隔離，加上通風不理想，「真係死咗冇人知」。她建議政府在疫情受控階段，檢討傳染病隔離措施及疫情管控等方面，包括提供有人接聽的熱線電話予家屬查詢隔離者狀况，或興建隔離設施予長者等行動不便者，「唔係疫情過咗就算數」。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，本港醫療人手緊張，難安排醫護人員駐酒店處理突發事故。他認為檢疫酒店在疫情的各個階段均發揮一定角色，在「清零」階段措施可避免病毒直接入社區，惟有關支援仍有改善空間。他指政府應設立系統助各個部門內部溝通，當遇緊急事故可迅速接觸相關醫療機構及單位，盡早評估及決策，避免延誤診治，「很多時涉多個負責單位，而每一次電話都打唔通，到真係搵到適當援助，可能都隔咗一兩日」。他又認為酒店每日可向年邁長者、需要服食藥物的長期病患者詢問情况，並於酒店提供專人處理顧客特殊需要。

梁指昏迷的黃金救治時間視乎情况，循環及呼吸系統問題會比較緊急，「3分鐘沒有氧氣下，其實已令腦細胞受損」，令病情不可逆轉，如由藥物等導致的昏迷，救治時間則較長。

明報記者 杜沛妍

（新冠疫情）