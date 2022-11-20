津助院舍擬准輸外勞 明年上半年公布細節

稱月薪2萬仍難請 料多粵桂

孫玉菡表示，津助安老院舍護理員現時人工相對好，平均月薪1.8萬至2萬元，亦有不少私院護理員月薪達2萬元，但仍請不到人。他說現實是新冠疫情前行業已缺人，會增加護理員晉升階梯，設保健員職位，望有更多本地人投入行業。

孫表示，現時當局每年與都會大學合作提供200個登記護士課程學位，課程學費約20萬元，由政府全資資助，未來5年將額外提供多1700個登記護士學位，畢業生需服務社福界3年，冀可幫助院舍的登記護士人手得到保證，亦幫助基層年輕人上流。

港灣道體育館重設暫託

院舍疫苗接種方面，孫玉菡稱近期院舍接種取得良好成績，安老院舍第一、二針逾九成接種，第三針亦達84%至85%，又說最近感染入院的院舍長者增加，但已有措施應對，周五（25日）起將在港灣道體育館重設暫託中心，需要時啟動後備暫託中心。

（新冠疫情）