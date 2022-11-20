稱「安心」複雜 泰國團出機場耗兩小時

早悉酒店吃飯盒 團友稱ok

該旅行團4日3夜行程安排參觀淺水灣天后廟、黃大仙祠等地，旅客JANJIRA昨稱，非常喜歡香港美食和寺廟，對可來港非常興奮。被問能否接受首3天因黃碼無法入食肆，她說此前已得悉，「it's ok」，但如能進食肆更好。該團乘搭的航班昨傍晚5時半到港，團友晚上7時許才步出接機大堂，導遊簡小姐稱用了較長時間處理安心出行，JANJIRA稱該程式「complicated（複雜）」。

至於核酸檢測安排，吉安旅運公司董事總經理黃志偉表示，旅行社前晚有向旅議會登記昨日及今日由泰國到港旅行團行程，但趕不及登記堂食，已獲旅議會確認兩團客可享「團進團出」特別安排，只須抵港時做一次檢測，若有旅客染疫可在酒店隔離。

旅業料聖誕最多10團

旅議會副主席兼入境召集人謝淦廷稱，旅議會收到旅行社申請團進團出，提交行程、食肆承諾書及食肆平面圖後會在5個工作天內審批，提醒旅行社早些登記，惟他認為因本港未完全恢復運力，加上 「團進團出」吸引力不大，估計聖誕旺季入境的最多只有8至10個團，但疫前12月可達300團。文體旅局長楊潤雄昨稱，旅行社辦有關旅行團時「團進團出」未實施，故行程安排上已「預咗」，相信問題不大。

（新冠疫情）